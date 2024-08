Carol Castro revela drama pessoal após morte do pai: ‘Não foi fácil’

Carol Castro abre o coração e desabafa sobre a difícil recuperação de cirurgia em meio ao luto pela perda do pai, o ator Luca de Castro

Entre o final do ano passado e o início deste ano, Carol Castro enfrentou momentos difíceis em sua vida pessoal. Em dezembro, a atriz perdeu seu pai, o ator Luca de Castro. Poucos meses depois, ela precisou passar por uma cirurgia delicada e enfrentou a recuperação enquanto lidava com o luto. Agora, ela desabafa sobre esse período desafiador.

Em novembro do ano passado, Carol compartilhou com os seguidores que teria que passar por uma cirurgia após sofrer uma lesão grave. Isso porque ela rompeu totalmente o ligamento cruzado anterior e também lesionou o menisco do joelho esquerdo, o que exigiria uma operação delicada e muitas sessões de fisioterapia para se recuperar.

No entanto, Carol precisou adiar os planos após enfrentar a dura perda de um ente querido. Em 17 de dezembro, ela usou as redes sociais para anunciar o falecimento de seu pai, Luca de Castro, que já era conhecido do público por papéis em novelas como 'Ciranda Cirandinha', 'Direito de Amar', 'A Próxima Vítima', 'O Profeta' e 'Império'.

Por isso, a cirurgia da artista só ocorreu em fevereiro deste ano. Agora, ela compartilha seu relato nas redes sociais, revelando que chegou a perder a fé durante o processo de recuperação e o luto: “6 meses atrás, no dia 6/02/24, eu estava entrando numa sala de cirurgia para reconstruir o Ligamento Cruzado Anterior do joelho esquerdo”; iniciou.

“Até então, venho me dedicando a recuperação total com muita fisio, cuidados e foco. Não foi fácil passar por tudo isso, ainda mais depois de ter perdido o meu pai em dezembro. O luto nos tira as forças. A vontade e às vezes, até a FÉ. Mas consegui seguir. Foi preciso muita terapia, muita rede de apoio e dedicação total”, Carol desabafou.

Apesar das dificuldades, a artista contou que conseguiu superar os desafios e finalizou as sessões de fisioterapia após a cirurgia: “Estou com alta! Finalmente !!! Mas ainda falta uma reta final para conquistar…músculos para recuperar…e etc. Agradeço a todos que estiveram ao meu lado nesse período tão duro e difícil em tantos níveis”, completou.

“A batalha ainda não acabou, mas agora falta pouquíssimo para eu poder voltar a surfar, pular, dançar até o chão e voltar ao seu EU!!! Sigo cuidando da parte psicológica e física. Aliás, esses cuidados são eternos. E o processo é longo. E por mais que a fé cambaleie…ela não falha. E segue firme e forte! O pior já passou! Agradeço a Deus por mais essa batalha sendo vencida", disse Carol.

Nos comentários, a atriz recebeu mensagens de amigos: “Sei exatamente o que é isso Carol! E o quanto mexe com a gente e nosso psicológico! Semana passada fez 8 meses que operei e posso te dizer que de agora em diante, vão ser somente alegrias!!! Boa recuperação”, disse Giovanna Lancellotti. “Saudades, minha flor”, escreveu Miguel Falabella. "Muita força", desejou Maisa.

Carol Castro surpreende ao exibir novo visual:

Em meio ao momento desafiador em sua vida pessoal, Carol Castro decidiu mudar o visual e surpreendeu os seguidores ao surgir com os fios renovados. Nas redes sociais, a atriz recebeu muitos elogios pela transformação na aparência. Desta vez, a artista abandonou sua marca registrada de fios bem escuros e apostou em um visual mais iluminado.