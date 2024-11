Bruno Gissoni faz declaração carinhosa para Yanna Lavigne em data especial

Casalzão! O ator Bruno Gissoni abriu um álbum de fotos especiais com Yanna Lavigne em celebração ao aniversário da esposa

Bruno Gissoni iniciou o dia em clima de festa! Por meio de suas redes sociais, o ator compartilhou uma bela declaração de amor para a esposa, a atriz Yanna Lavigne, que completa mais um ano de vida nesta quinta-feira, 28.

Em celebração a data, Bruno resgatou algumas fotos especiais do casal, incluindo momentos em família ao lado das duas filhas, Maria Madalena, de 7 anos, e Amélia, de 2. O famoso ainda selecionou cliques solos da aniversariante e ressaltou o quanto é apaixonado por ela.

"Hoje é o dia do grande amor da minha vida. Te amo cada vez mais", escreveu Bruno Gissoni na legenda da postagem. Diversos internautas aproveitaram a homenagem do ator e também deixaram mensagens carinhosas de felicitações para Yanna Lavigne.

"Viva mamacita!!!!", escreveu a atriz Giovanna Lancellotti nos comentários. "Yanna sempre linda e radiante, feliz dia, adoro você e sua família", disse uma seguidora. "Aniversário é dela, mas o presente é seu, Bruno! Essa menina mulher é uma benção", falou outra.

Confira a publicação de Bruno Gissoni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gissoni (@brunogissoni)

Yanna Lavigne abre álbum de fotos especiais em sítio da família

Recentemente, a atriz Yanna Lavigne usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros encantadores da família. Em seu Instagram oficial, ela abriu um álbum de fotos de seus dias no sítio que tem com Bruno Gissoni em Itamonte, região sul de Minas Gerais.

Nas imagens, é possível notar a presença das filhas do casal, Maria Madalena, de 7 anos, e Amélia, de 2, a sogra de Yanna, Ana Sang, além dos sobrinhos, herdeiros do ator Felipe Simas. Em meio aos cliques especiais dos familiares, a artista mostrou também o pôr do sol belíssimo do local registrado por ela; confira detalhes!

Leia também: Yanna Lavigne encanta ao mostrar filha caçula com Bruno Gissoni no balé