Viih Tube decide colocar DIU e Eliezer comemora: 'Marido feliz'

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. Casado com Viih Tube, ele é pai de Lua, de um ano, e de Ravi, de dois meses.

Ao que parece, a digital influencer não planeja ter mais filhos, pelo menos por algum tempo. Nesta segunda-feira, 20, o ex-BBB contou que a esposa decidiu colocar o DIU (dispositivo intrauterino) e celebrou a notícia.

"Cara de marido feliz porque a mulher vai colocar DIU. Gratidão", escreveu Eliezer em seu Instagram Stories, ao postar uma foto em que aparece sorridente.

O DIU é um método contraceptivo de longa duração, inserido no útero por um profissional de saúde. Existem dois tipos principais: o de cobre, que impede a fecundação ao liberar íons de cobre tóxicos para os espermatozoides, e o hormonal, que libera progesterona para prevenir a ovulação e alterar o muco cervical. É eficaz, reversível e pode permanecer no corpo por anos, dependendo do modelo.

Fofura

A influenciadora digital e empresária Viih Tube encantou os seguidores no domingo, 19, ao compartilhar novos registros fofíssimos em família nas redes sociais. Em seu perfil oficial no Instagram, a esposa de Eliezer abriu um álbum de fotos ao lado dos dois filhos do casal, Lua, de um ano, e Ravi, de dois meses.

Nas imagens, Viih aparece sentada no quartinho do caçula com os pequenos no colo. Esbanjando alegria, a mamãe coruja não poupou sorrisos ao posar com as crianças para a câmera.

Ainda na sequência de cliques, a influenciadora mostrou uma foto da primogênita andando na área externa de sua mansão. Para fechar o carrossel com chave de ouro, Viih Tube escolheu um registro de Eliezer, também sorridente, segurando Ravi nos braços.

"Os filhos são herança do Senhor", escreveu a famosa na legenda da postagem, que rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas. "Essa é a verdadeira riqueza! Parabéns", declarou uma seguidora. "É muito bom ver a felicidade de vocês", disse outra.

