Look de Michelle Bolsonaro para a posse de Trump divide opiniões na web

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro, viraliza ao exibir o look para a ocasião nos Estados Unidos

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, de 42, esposa do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro, de 69, compareceu neste domingo, 19, ao baile de gala de Donald Trump nos Estados Unidos. A famosa estava acompanhada de Eduardo Bolsonaroque, em termos polítcos, representou o ex-presidente na ocasião após ter seu passaporte retido no Brasil. Apesar da ausência do marido, Michelle chamou a atenção pelo look escolhido para a ocasião e dividiu opiniões na web.

A famosa optou por um vestido de veludo verde esmeralda, no estilo ombro a ombro, de manga cumprida, joias discretas com pontos de luz e uma maquiagem neutra. A produção é assinada por Agustin Fernandez, que publicou o resultado em seu perfil no Instagram e elogiou Michelle na legenda: "Esbanje beleza, deslumbre elegância. Com vocês, Lady M", escreveu.

Na seção de comentários, os internautas se dividiram de opiniões positivas e negativas em relação ao look escolhido por Michelle."Sofisticada e educada é outro nível"; Impecável, deslumbrante, belíssima!!"; e "Aprovadíssimo!", foram alguns dos comentários elogiosos à ex-primeira-dama.

Já os que criticaram negativamente a produção, também desaprovaram a presença de Michelle no evento. Comentários como "Esse vestido tá parecendo meu sofá, cor e tecido igual"; "O vestido da Fiona caiu super bem nela" e "Se arrumou toda, para ficar na arquibancada", foram algumas das mensagens que reprovaram o look de Michelle.

Confira, abaixo, o look de Michelle Bolsonaro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agustin Fernandez (@agustinofficial)

Ausência de Jair Bolsonaro na posse de Donald Trump

Nesta segunda-feira, 20, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), afirmou que o filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal, o representa na posse de Donald Trump, nos Estados Unidos, e que a esposa Michelle Bolsonaro, “não trata desses assuntos”.

“Tá lá o Eduardo, que me representa, na verdade é meu filho, confiança 100%. Tá lá com a Michelle nos Estados Unidos, que obviamente não trata desses assuntos. O Eduardo fala inglês, já tá dominando o árabe e tem boa relação com a família do Trump”, declarou em entrevista ao portal AuriVerde Brasil.

Jair não compareceu à posse de Trump nesta segunda-feira, 20. O republicano assume a Presidência dos Estados Unidos para o segundo mandato não consecutivo, após superar a candidata democrata Kamala Harris na eleição de novembro.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), indeferiu a viagem de Bolsonaro entre os dias 17 e 22 de janeiro. Na semana passada, a defesa recorreu à liberação temporária do passaporte do ex-presidente, retido com a Justiça desde fevereiro de 2024, alegando que Bolsonaro teria sido convidado.

No entanto, Moraes negou o pedido da defesa alegando o cenário de que Bolsonaro possa tentar fugir do país para pedir asilo no exterior – o ministro cita, por exemplo, a fala do ex-presidente em uma entrevista para a Folha de São Paulo. Na ocasião, Jair cogita pedir asilo político para evitar eventual responsabilização penal no Brasil.

Ademais, Moraes determinou que a defesa comprovasse a veracidade do convite, uma vez que, em sua avaliação, a mensagem se direcionava para Eduardo Bolsonaro. Além disso, Moraes afirma que o remetente não foi identificado, assim como o horário e a programação do evento.

Leia também: Melania Trump escolhe look fora do comum para a posse de Donald Trump