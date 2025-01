Dois pais? Após o gêmeo de Yuri Lima publicar registros com Nala, os internautas se divertiram com a semelhança entre os irmãos; veja

No último domingo, 19, os internautas ficaram surpresos ao conferir registros de Yuri Lima ao lado do irmão gêmeo, Yan Lima. Em seu perfil oficial no Instagram, o rapaz compartilhou momentos encantadores que teve com a sobrinha, Nala, e logo viralizou na web.

Nas fotos compartilhadas, ele e o irmão gêmeo posaram dando risada e aproveitando a companhia da pequena, fruto da relação do atleta com a cantora Iza. “É um amor que não se explica! Nala”, declarou Yan na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs se divertiram com a semelhança de ambos. “Ela: oxe? O papai duplicou”, brincou uma seguidora. “Duvido ela saber quem é o pai", escreveu outra. "A bichinha tentando entender por que, do nada, surgiram dois do pai dela", disse mais uma.

Assim como o irmão, Yan Lima também teve uma passagem pelo futebol, mas atualmente segue a carreira de fisioterapeuta, conforme menciona em suas redes sociais. No passado, ele namorou a funkeira Tati Zaqui, mas hoje está noivo da médica Taís Caldas, também natural de Santos. Em seu perfil no Instagram, o rapaz compartilha a rotina com seus mais de 15 mil seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yan Oliveira Lima (@ylima1994)

Nala encanta ao se fantasiar de personagem de 'Harry Potter'

Alerta fofura! Nesta segunda-feira, 20, o jogador Yuri Lima encantou os seguidores ao compartilhar novos registros de Nala, sua filha com a cantora Iza. Celebrando os 3 meses de vida da pequena, os papais escolheram o tema 'Harry Potter' para o mêsversário da primogênita.

Nos registros compartilhados, Nala surgiu sorridente na companhia de diversos membros da família e deixou os internautas derretidos ao posar fantasiada de Hermione, uma das personagens do filme clássico. "Você veio para mudar a minha vida.", escreveu Yuri na legenda da publicação.

E nos comentários, não faltaram elogios. "Ela com penteadinho é tudo de mais lindo", disse uma seguidora. "A mais linda do mundo", ressaltou outra. "Deus abençoe vocês", desejou mais uma. Veja as fotos!

Leia também:Yuri Lima mostra momento com Nala após celebrar aniversário de relacionamento com Iza