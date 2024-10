Boninho chama atenção ao mostrar momento com o pai: 'Fenômenos'

Boninho chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto tomando vinho ao lado de seu pai, o Boni

José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 29, ao mostrar que estava aproveitando um momento ao lado de seu pai, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni.

Em seu perfil oficial no Instagram, o diretor, que anunciou sua saída da Globo após 40 anos, compartilhou uma foto em que aparece em um restaurante tomando vinho com o pai. "Hoje no clima 60+ e papai 80+ todo mundo nessa vibe novos jovens!!! Até o vinho foi 60+", escreveu Boninho na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Dois fenômenos", disse um seguidor. "Gênios", escreveu outro. "Maravilhosos! Um brinde!", falou uma fã. "Que momento lindo!", comentou mais uma. "Que foto maravilhosa!", afirmou uma admiradora.

Recentemente, Boninho usou as redes sociais para recordar a cirurgia bariátrica que fez há quase dez anos. "Acho que eu acordei com vontade de agradecer. Agradecer tudo de bom que aconteceu comigo, o amor da minha mulher, as coisas da minha vida, o que vai vir pela frente. Agradecer ao doutor Malzoni, que fez a minha bariátrica há 10 anos. Talvez eu nem estivesse aqui...", disse ele.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Boninho se declara no aniversário de Ana Furtado

Boninho usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa, Ana Furtado. A apresentadora completou 51 anos de vida no último dia 22 e ganhou uma mensagem especial do marido, com quem está casada há 24 anos. Em seu Instagram, ele postou um vídeo com uma mensagem para a aniversariante.

"Hoje é um dia muito especial para o meu amor, Ana Furtado, minha querida, que está fazendo 51 aninhos hoje. E praticamente mais da metade da vida dela nós passamos juntos. É o meu amor, minha vida. Ana, feliz aniversário de todo o meu coração. Eu te amo muito, que você continue linda, maravilhosa, que seja minha companheira para sempre. Te amo muito, um beijo. Feliz aniversário!", disse ele. Já na legenda, Boninho também parabenizou Ana Furtado e se declarou. Veja a publicação!

