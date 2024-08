Nas redes sociais, o diretor Boninho publicou um vídeo com vários registros do filho, Pedro Oliveira, e prestou uma bela homenagem

Boninho usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial ao filho, Pedro Oliveira. O rapaz, fruto de seu antigo casamento com Kátia D'Ávila, com quem se relacionou entre os anos de 1995 e 1998, completou 29 anos neste sábado, 3.

Para comemorar a data, o diretor da TV Globo compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo com vários registros raros do herdeiro e o parabenizou. "Hoje é dia do Pedrão, esse cara especial e com um enorme coração. Parabéns, feliz aniversário filhote!!", escreveu ele na legenda da publicação.

Os fãs deixaram mensagens de felicitações para Pedro nos comentários. "Parabéns, Pedro. Felicidade, saúde, paz e muita vida para viver tudo de melhor", disse uma seguidora. "Felicidades, vida longa e próspera", desejou outra. "Boninho na versão moreno. Parabéns pra ele, felicidades", falou uma terceira.

Além de Pedro, Boninho é pai de Marianna Tamborindeguy de Oliveira, fruto de seu relacionamento com a socialite Narcisa Tamborindeguy, com quem ficou de 1983 a 1986, e de Isabella, de seu atual casamento com a apresentadora Ana Furtado.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Boninho mostra bastidores de seletiva para o BBB 25

O diretor de TV Boninho está bastante animado para a chegada do Big Brother Brasil 25! Através de seu Instagram oficial, o 'Big Boss' contou aos internautas que já iniciou os trabalhos para a nova temporada do reality show da TV Globo.

Em um vídeo publicado em seu Instagram oficial, ele mostrou os bastidores do embarque junto com os diretores Rodrigo Dourado e Angélica Campos diretamente a Curitiba, no Paraná. O local foi selecionado para ser o primeiro das seletivas. "Começando a caravana BBB por Curitiba!!! É só o começo do #bbb25, que já está cheio de surpresas para a nova temporada! Será que vai ter Big Brother Freeze???", escreveu o marido de Ana Furtado na legenda da postagem, despertando curiosidade nos fãs. Confira!