Ary Mirelle detalha primeiro Natal de Jorge, seu filho com João Gomes: 'Família reunida'

Ary Mirelle(23) viverá um Natal especial ao lado do marido, o cantor João Gomes(22): os dois comemoram pela primeira vez a data ao lado do filho, Jorge, de 11 meses. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a influenciadora detalha como será o período festivo em sua família.

"Esse Natal vai ser muito especial, porque é o primeiro do Jorge. Ele ainda é muito novinho, mas queremos que, de alguma forma, já possa sentir a magia da data. Escolhemos fazer uma ceia em casa, com toda a família reunida", conta Ary Mirelle .

A influenciadora adora culinária e costuma compartilhar receitas em seuas redes sociais e, por isso, não esconde a empolgação em montar a ceia para seus familiares. Apesar de não ter decidido ainda o que vai cozinhar, garante que colocará amor em cada processo.

"Adoro cozinhar e ter esse cuidado com minha família. Ainda estou decidindo o que vou fazer, mas sei que será tudo feito com muito amor. Vamos montar uma ceia bem especial e eu espero que seja uma noite cheia de alegria e boas recordações", diz. "Para mim, o Natal sempre foi muito especial, uma oportunidade de celebrar o que realmente importa: o amor e a presença de quem amamos."

Ary também aproveita para fazer um balanço do ano de 2024, que foi bastante marcante em sua vida pessoal. A influenciadora deu à luz Jorge em meados de janeiro e se casou com João Gomes em outubro, no Castelo de Brennand, em Recife, Pernambuco.

"Esse ano foi muito marcante para mim, cheio de realizações. O nascimento do Jorge e o casamento com o amor da minha vida foram momentos que eu jamais vou esquecer. Agora, tudo o que eu posso fazer é ser grata e desejar que 2025 seja ainda mais especial, tanto para mim quanto para minha família", completa ela, com boas vibrações para o próximo ano.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ARY MIRELLE NAS REDES SOCIAIS: