Ary Mirelle, mulher do cantor João Gomes, faz balanço de 2024: 'Cresci como mulher’

Ary Mirelle, mulher do cantor João Gomes, teve um ano inesquecível em 2024 e cheio de conquistas, entre os acontecimentos os grandes destaques na vida da jovem são o casamento com o cantor em outubro, e o nascimento do filho do casal, Jorge, em janeiro.

“O nascimento do meu filho transformou tudo. Não sabia como seria ser mãe, se conseguiria fazer esse papel bem, mas dou meu melhor todos os dias. Aprendi muito nesse último ano, cresci como mulher, como mãe e também como esposa. Ver o sorriso do Jorge todos os dias é uma sensação única, que me dá força. Sou muito grata ao João, porque fazemos tudo um pelo outro e pelo nosso filho”, celebrou a jovem de 22 anos.

A influenciadora também refletiu sobre seu crescimento nas redes sociais que permitiu presentear a própria mãe com um apartamento e um carro: “Tenho cada vez mais entrado nesse mundo da internet e fico muito feliz por como as pessoas me abraçaram. No começo, era muito tímida, travada. Não sabia se iriam se identificar comigo, mas fui me soltando aos poucos".

Ary Mirelle se pronuncia sobre críticas que o filho recebe na web: "Tudo tem limite"

Nesta quinta-feira, 14, Ary Mirelle usou as redes sociais para se pronunciar acerca das críticas que seu filho com João Gomes, o pequeno Jorge, de 9 meses, recebe nas redes sociais. Por meio dos Stories no Instagram, a influenciadora reuniu prints de comentários maldosos sobre o bebê.

"Só um story para falar sobre isso mais uma vez. O que mais vejo em app vizinho [TikTok], Instagram, direct, comentário de foto é gente falando do meu filho. Tudo tem limite! Se quiser falar de mim, beleza, agora do meu filho, ninguém fala, não", iniciou Ary.

"Vou começar a tomar as devidas providências. Vou olhar os comentários em uma foto que postei e me deparo com isso. E o pior, vem de pessoas que me seguem. Essa é a pior forma de chamar atenção. O que mais tem é gente que responde falando de Jorge e depois vem com 'a queria que você me notasse', 'vocês famosos só respondem coisas ruins'. Eu respondo várias pessoas aqui no meu Instagram todo santo dia, mas não vou mais aceitar esse tipo de coisa com o meu filho que é só um bebê de nove meses", destacou a mãe do pequeno.