Ary Mirelle celebra aniversário do filho com João Gomes; confira o vídeo

Filho do cantor João Gomes e da influenciadora digital Ary Mirelle, o pequeno Jorge completa um ano nesta quinta-feira, 16. Para celebrar a data, a mamãe coruga usou as redes sociais para compartilhar um vídeo fofo e uma declaração de amor ao pequeno.

Na publicação no feed do Instagram, ela compartilhou momentos desde o dia em que contou ao companheiro sobre a gravidez. Incluindo o chá revelação, o parto e registros do crescimento do pequeno. "1 ano do nosso maior amor…nosso JORGE, nosso GUERREIRO", iniciou.

"Você é tão amado meu filho, você foi tão esperado. Não imaginamos nossa vida sem você mais, e não conseguimos nem lembrar de como era a vida antes de você chegar. Você chegou e mudou tudo, mamãe e papai somos loucos por você!", continuou.

E encerrou: "Deus sabia o quanto que precisamos de você em nossas vidas. Você é nosso amor, nossa paz, nossa felicidade. Feliz primeiro aninho de vida, pinguinho. Que ano lindo e feliz ao seu lado. Deus te abençoe e te proteja, meu amor. Papai e mamãe te amam e cuidam muito".

Como vai ser a festa de aniversário de Jorge?

Para celebrar a data, os papais organizaram um evento para 150 convidados com o tema circo, no Santo Capim Aldeia, em Camaragibe, Pernambuco. Em entrevista divulgada pelo portal GShow, a mamãe coruja explicou a escolha do tema circo e revelou detalhes sobre o local onde a festa será realizada. Ela optou por um espaço aberto para poder criar uma estrutura de circo com picadeiro. Por isso, escolheu o sítio.

"Escolhemos o tema circo porque é alegre, tem uma energia boa, e combina muito com essa fase dele. Vai ser diferente de tudo que já fizemos nos mêsversários e com certeza será um dia muito importante para nossa família”, adiantou. Leia mais!

