Ary Mirelle adianta detalhes da festa de um ano do filho com João Gomes: 'Diferente'

Filho do cantor João Gomes e da influenciadora digital Ary Mirelle, o pequeno Jorge completa um ano nesta quinta-feira, 16

Filho do cantor João Gomes e da influenciadora digital Ary Mirelle, o pequeno Jorge completa um ano nesta quinta-feira, 16. Para celebrar a data, os papais organizaram um evento para 150 convidados com o tema circo, no Santo Capim Aldeia, em Camaragibe, Pernambuco. Em entrevista divulgada pelo portal GShow, a mamãe coruja contou que tudo foi pensado com muito carinho e defendeu que a comemoração representa mais do que um aniversário.

"Festa não é só uma comemoração de um ano, mas também uma forma de olhar para tudo que vivemos até agora. Cada dia com o Jorge foi um aprendizado, uma nova descoberta, e é emocionante ver ele crescendo e se desenvolvendo. Estou muito grata por poder reunir as pessoas que amamos pra celebrar a vida dele. É uma sensação boa demais, uma alegria que não tem explicação", detalhou.

Ary explicou a escolha do tema circo e revelou detalhes sobre o local onde a festa será realizada. Ela optou por um espaço aberto para poder criar uma estrutura de circo com picadeiro. Por isso, escolheu o sítio. "Escolhemos o tema circo porque é alegre, tem uma energia boa, e combina muito com essa fase dele. Vai ser diferente de tudo que já fizemos nos mêsversários e com certeza será um dia muito importante para nossa família”, adiantou.

Atrações

E a festa vai contar com diversas atrações. "Teremos artistas circenses, oficinas interativas e brinquedos que as crianças vão adorar. Pensamos em tudo para que esse momento fosse divertido e inesquecível. A Escola Pernambucana de Circo vai fazer oficinas de malabarismo e outras atividades que as crianças vão poder aproveitar juntas", contou Ary.

Em recente entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Ary Mirelle falou sobre o primeiro natal de sua família na companhia do filho, Jorge. "Ele ainda é muito novinho, mas queremos que, de alguma forma, já possa sentir a magia da data. Escolhemos fazer uma ceia em casa, com toda a família reunida", relatou.

Leia também: Ary Mirelle, mulher do cantor João Gomes, faz balanço de 2024: 'Cresci como mulher'