Aniversário de Ana Paula Padrão: jornalista revela fotos de festa especial

O aniversário de Ana Paula Padrão foi no dia 25 de novembro e a apresentadora revelou fotos de como foi a comemoração de seus 59 anos com amigas

A apresentadora Ana Paula Padrão fez aniversário no dia 25 de novembro e nesta terça-feira, 26, ela revelou fotos de como foi a comemoração de seus 59 anos que realizou apenas entre amigas. No restaurante do ex-colega de trabalho e amigo, Erick Jacquin, a jornalista fez a recepção intimista.

Usando um vestido com flores, a ex-comandante do MasterChef, da Band, surgiu deslumbrante comemorando a data e recebendo vários arranjos em sua homenagem. A comunicadora então falou sobre o evento especial e sobre ter sido presenteada por Jacquin.

"Nada como comemorar a chegada aos 59 com um presente de um grande amigo, Erick Jacquin, podendo estar com grandes amigas num almoço incrível no @lvtetiaerickjacquin, tão lindo quanto os sorrisos nessas fotos. Vivi muitas fases nessa jornada emocionante chamada vida e tive pessoas que estiveram comigo em quase todas. Dividir esse momento com mulheres que me inspiram diz muito sobre como quero que sejam os próximos 59 anos. Sim, vou chegar lá. Vocês vêm comigo também? É só ficar pra ver o que acontece", compartilhou o álbum do momento especial.

Quando estava com 58 anos, Ana Paula Padrão revelou quais são seus cuidados de beleza para se manter com a aparência atual. "Não tenho que ser uma senhorinha porque passou dos 50. Tenho muita coisa pra fazer ainda. Fui jornalista muito bem-sucedida, participo de um programa de entretenimento muito bem-sucedido e talvez eu ainda tenha uma terceira profissão, quem sabe uma quarta. Não vou parar porque as pessoas acham que mulheres não podem mais ter voz ativa aos 58", compartilhou seu pensamento ao Splash, do UOL.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Padrão (@anapaulapadraooficial)

Ana Paula Padrão deixou o MasterChef?

Nas últimas semanas, a apresentadora Ana Paula Padrão surpreendeu a todos ao anunciar sua saída do MasterChef após 10 anos comandando a atração na Band. Segundo ela, a decisão aconteceu por ter que focar em projetos pessoais voltados empresas privadas e educação.

"Deixo esse programa maravilhoso com o coração apertado para dar atenção a outro lado meu: de empresária, na área de educação. Em breve, vou contar mais sobre isso. Hoje, é dia de prestar reverência à você. Obrigada, é genuíno, verdadeiro, MasterChef eu te amo. Siga seu caminho e brilho de marca forte, que tive o prazer de ajudar a construir, que seja assim por muitos e muitos anos", declarou.