A apresentadora Angélica usou as redes sociais para comemorar o aniversário de Luciano Huck, que completa 53 anos de idade

A apresentadora Angélica usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que nesta terça-feira, 03, seu marido, Luciano Huck, comemora 53 anos de idade. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela destacou as qualidades do companheiro de vida.

"Hoje é dia de celebrar o amor e o parceiro incrível que a vida me deu! Meu companheiro de aventuras, que tem o dom especial de levar alegria para a casa de tanta gente… Sou grata por compartilhar esta jornada com você! Vamos continuar vivendo essa história cheia de amor e momentos mágicos. Obrigada pela família que construímos juntos! Viva! Te amo", declarou a loira na legenda.

Nos comentários, os internautas desejaram feliz aniversário ao apresentador. "Parabéns Luciano… Angélica vc tá cada dia mais linda", disse um. "Luciano Huck, parabéns!vsaúde, paz, amor, alegria e muito sucessooo! Tudo de bom e grandioso em sua vida. Deus te abençoe hoje e sempre!", disse outra.

Vale lembrar que Luciano e Angélica são pais do jovem Joaquim, de 19 anos, Benício Huck, de 16 anos,e da pequena Eva, que tem apenas 11 anos. Inclusive, o primogênito do casal foi aceito em uma das maiores universidades internacionais e já deixou o ninho. Ele está morando no exterior, em Nova York, nos Estados Unidos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Luciano Huck fica constrangido ao revelar apelido de Angélica

Recentemente, Luciano Huckpassou por um momento inusitado ao revelar um apelido de Angélica durante sua participação no "Domingão com Huck", na Globo. Enquanto apresentava a esposa na batalha de Lip Sync, ele se mostrou visivelmente desconfortável e comentou que ficou "muito sem graça" por ter que usar o nome ao se referir a ela.

Ao anunciar a participação de Angélica no programa, Luciano Huck explicou que tem dificuldade em chamar a esposa pelo nome e acabou revelando o apelido íntimo da apresentadora em casa: "Eu não consigo chamar de Angélica. É vida ou xão [redução da palavra paixão]”, disse, sem graça.