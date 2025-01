Andressa Suita comemora aniversário de 37 anos em grande estilo

A influenciadora digital Andressa Suita abriu um álbum de fotos de um ensaio fotográfico ao ar livre feito em seu aniversário

Dia de festa na casa de Andressa Suita! A atriz e influenciadora digital completou 37 anos de vida na última segunda-feira, 20, e celebrou a chegada do novo ciclo em grande estilo.

Por meio das redes sociais, a esposa do cantor Gusttavo Lima abriu um álbum de fotos de um ensaio fotográfico de aniversário, com direito a um bolo de dois andares na cor branca enfeitado com laços pretos. Andressa, inclusive, escolheu um look belíssimo fendado nas mesmas cores para combinar com o doce.

Esbanjando beleza, a aniversariante posou para os cliques ao ar livre na fazenda da família, localizada no Mato Grosso. "Feliz aniversário para mim", escreveu Andressa Suita em um vídeo publicado em seus stories no Instagram.

Confira detalhes do bolo de aniversário de Andressa Suita:

Andressa Suita celebra aniversário de 37 anos - Reprodução / Instagram

Andressa Suita manda presente para filhas de Silvio Santos

Recentemente, a modelo e influenciadora digital Andressa Suita demonstrou seu carinho pela família de Silvio Santos (1930-2024) ao enviar um presente carinhoso para as filhas dele. Casada com Gusttavo Lima, ela teve um gesto encantador para agradecer pela noite especial que eles viveram nos estúdios do SBT em novembro de 2024.

Suita presenteou as filhas do comunicador com um arranjo de flores luxuoso. Nos stories do Instagram, duas das herdeiras do SBT, Daniela Beyruti e Silvia Abravanel, compartilharam fotos das flores e agradeceram pelo carinho.

"Obrigada vocês pelo presente de Natal que deram para o SBT e nosso público querido", disse Daniela. A noite especial que eles viveram no SBT foi a gravação do especial de Natal de Gusttavo Lima. O cantor levou os seus sucessos e carisma para a emissora em um show nos estúdios do SBT, exibido em dezembro; confira detalhes!

