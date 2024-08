Em celebração ao Dia dos Pais, a apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais para homenagear Edu Guedes e declarar admiração pelo sogro

Neste domingo, 11, Ana Hickmann usou as redes sociais para homenagear o noivo, Edu Guedes e o sogro. Em comemoração ao Dia dos Pais, a apresentadora compartilhou uma série de registros do amado com a filha, Maria Eduarda, além de resgatar uma foto do chef de cozinha ao lado do pai.

"Princípios e valores aprendemos em casa. Meu amor, você é um pai incrível! Vejo como cuida, educa e ama a Maria, e como ser pai pra você foi uma escolha de vida. E sei que você aprendeu seus valores com outro homem incrível que eu também passei a admirar. A Mary tem muita sorte pelo pai que ela tem. Feliz Dia dos Pais, meu amor! Te amo", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, Edu Guedes agradeceu ao carinho da noiva. "Ana, obrigado pelas palavras, amor e dedicação. Te amo", escreveu.

Fãs do casal também demonstraram admiração pela paternidade do chef e pela homenagem de Ana. "Que lindo!!! Realmente o Edu é um pai incrível", disse um internauta. "Que lindo, Ana. Edu é um pai admirável, de todos os papéis que ele exerce, a de ser pai é uma das mais lindas. Parabéns, @eduguedesoficial!", declarou outro. "Impossível não concordar com cada palavra! Parabéns @eduguedesoficial pelo pai exemplar, admirável e amoroso. Se nós temos orgulho de você, imagina a Maria…", escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann revela momento emocionante em pedido de casamento de Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann não esconde o quanto está feliz ao lado do noivo, Edu Guedes. No último dia 31, o casal recordou o momento especial do tão esperado pedido de casamento, que aconteceu em junho, durante uma viagem a Portugal.

Na ocasião, a famosa foi surpreendida com um jantar à luz de velas na cidade de Lisboa. Em um vídeo publicado no YouTube, Ana contou novos detalhes de como foi o dia marcante na vida dos dois. Confira!