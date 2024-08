Edu Guedes prepara primeiro Dia dos Pais ao lado de Ana Hickmann: 'Família'

Em entrevista à CARAS Brasil, Edu Guedes revela detalhes de como será o primeiro Dia dos Pais com Ana Hickmann

Edu Guedes (50) está se preparando para o primeiro Dia dos Pais ao lado de Ana Hickmann (43). Noivo da apresentadora desde julho quando trocou alianças durante uma viagem a Portugal, ele quer que tudo seja especial na companhia da amada.

Em entrevista à CARAS Brasil, o novo contratado da RedeTV! revela que a data celebrada todo segundo domingo de agosto para homenagear os pais será o momento de reunir a família para troca de experiências.

"A nossa programação para o Dia dos Pais é um almoço em família com meu pai, com minha mãe, com os meus irmãos e com todos os sobrinhos e, este ano, com a Ana também", conta o apresentador com entusiasmo.

Leia também:Adriana Bombom revela que foi acolhida por Xuxa na gravidez: 'Me levou pra casa dela'

O apresentador não revelou se Alezinho (10), seu enteado e filho de Hickmann, estará presente no Dia dos Pais em família. A apresentadora e o ex-marido, Alexandre Correa (51), compartilham a guarda do garoto desde que se separaram em novembro do ano passado.

Em uma nova fase na vida profissional, Edu também se prepara para comandar um programa matinal na RedeTV!, o Fica com a Gente, com data de estreia definida para a segunda, 12, um dia após a celebração em família ao lado de Ana.

Pai de adolescente

Guedes é pai de Maria Eduarda (15), fruto do seu casamento com a empresária Daniela Zurita, com quem foi casado entre 2008 e 2012. O chef de cozinha revela à reportagem que passou a levar a vida de uma maneira diferente desde que se tornou pai.

"Mudou muito os valores, né? E os pensamentos e os sonhos também, porque antes a gente muito pensa na gente, nas coisas como a gente quer, o que a gente sonha e tal. E quando você tem um filho você começa a pensar que você não vai mais fazer as coisas só pra você, você vai fazer pro seu filho também, você vai ter alguém pra passar tudo aquilo que você aprendeu. E hoje em dia a gente tem que estar muito atento a tudo, porque as coisas vão muito mais rápidas do que iam quando a gente era adolescente ou criança", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE EDU GUEDES: