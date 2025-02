Boninho faz loucura de amor por Ana Furtado: 'Minha paixão'

Prestes a completar 25 anos de casamento, Boninho toma decisão inesperada ao ficar longe da esposa, Ana Furtado, por alguns dias

O diretor de TV Boninho esbanjou romantismo nas redes sociais ao anunciar uma loucura de amor por sua esposa, a apresentadora Ana Furtado. Neste domingo, 23, ele contou que comprou uma passagem de avião para encontrar a amada em Los Angeles, que é para onde ela viajou na semana passada para acompanhar a cobertura da cerimônia do Oscar 2025.

Boninho contou que já está morrendo de saudade da amada e que decidiu encontrá-la para matar a saudade. Os dois estão prestes a completar 25 anos de casamento.

"Desde sexta-feira, a Ana foi pro Oscar lá em Los Angeles. Falta um mês pra gente completar 25 anos de casados, Bodas de Prata. Depois desses 25 anos, não consigo ficar longe dela. Então eu fiz uma surpresa: eu vou para Los Angeles amanhã para encontrar com ela. Eu não aguento ficar muito tempo longe dela. É meu amor, minha paixão, e a gente vai se ver lá. Eu quero abraçar ela, estou morrendo de saudade. Só três dias já me deixou tristinho, quero ver a Ana”, afirmou ele.

Boninho ficou na Globo por 40 anos

Em seu Instagram oficial, Boninho resgatou momentos marcantes de sua longa carreira nas telinhas e agradeceu a grande parceria da Globo e do público durante as mais de quatro décadas de trabalho. "Mais de 40 anos de Globo fazendo o que eu mais amo: televisão! Quantos programas, formatos, ideias, amigos, sucessos, outros nem tanto, mas sempre sem medo de errar! Por causa de tudo que fiz, tive a oportunidade de escrever uma linda história que me deixa cheio de orgulho e gratidão", iniciou ele na legenda.

"Nela conheci a Ana, meu grande amor. E me despedi com o mais lindo especial que já fiz do meu, do nosso grande e amado Roberto Carlos. Encerrar esse ciclo assim foi lindo demais. Obrigado Globo, meus amigos e parceiros que caminharam ao meu lado e colaboraram para cada projeto brilhar ainda mais", continuou.

Por fim, o 'Big Boss' desejou que seu novo desafio profissional seja tão bom quanto os últimos 40 anos: "Obrigado também a vocês que sempre estão por aqui torcendo, curtindo. E que a nova história que começarei a trilhar a partir de 2025 seja tão feliz como eu fui nesses anos todos junto com vocês", concluiu.

