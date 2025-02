Ana Furtado arrasa ao fazer ensaio de biquíni em Hollywood

Em Hollywood, nos EUA, Ana Furtado arrasa ao posar de biquíni elegante em ensaio na piscina; confira os cliques poderosos da apresentadora

A apresentadora Ana Furtado chamou muita atenção nesta quarta-feira, 26, ao postar fotos toda produzida em uma piscina em Holywood. Em Los Angeles, nos EUA, para cobrir o Oscar, a famosa aproveitou para entrar no clima de luxo do local e fez os cliques poderosos.

Usando um biquíni preto e branco, de modelo elegante, a esposa do ex-diretor global Boninho esbanjou seu físico torneado ao posar para a câmera. Cheia de estilo, Ana Furtado deu um show de beleza com muita classe.

"Hoje eu acordei assim, meio diva hollywoodiana, sabe?", brincou ela na legenda dos registros deslumbrantes. Nos comentários, os internautas logo a encheram de elogios. "Maravilhosa", exclamaram. "Belíssima", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Boninho revelou que faria uma loucura de amor pela esposa, com quem completará 25 anos de casado. Muito apaixonado, ele contou viajaria para Los Angeles para encontrá-la por não conseguir ficar tanto tempo longe dela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Ana Furtado revela luta da irmã contra câncer avançado

A apresentadora Ana Furtado compartilhou recentemente fotos com a irmã, Tina Furtado, para falar sobre a luta que ela está travando contra um câncer no intestino desde 2021. A esposa de Boninho, que teve a doença na mama e conseguiu vencê-la, contou que no caso da irmã é mais grave.

Em um longo texto em sua rede social, a ex-comunicadora global falou que Tina já fez 55 sessões de quimioterapia e alguns cirurgias difíceis. Apesar da luta intensa, a irmã da famosa resolveu contar sua história como vencedora e fez uma série documental.