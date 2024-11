Ana Furtado mostra aniversário de 89 anos do sogro Boni; veja as fotos

No aniversário de 89 anos de Boni, Ana Furtado mostra cliques ao lado do sogro e de como foi a comemoração para ele; confira

O aniversário de Boni é neste sábado, 30, e a nora dele, a apresentadora Ana Furtado, que é casada com o filho dele, o diretor Boninho, fez uma declaração especial para o empresário em sua rede social.

Com fotos de momentos especiais ao lado do diretor de televisão, que é considerado um gênio na história da TV, a ex-global se declarou para o aniversariante e até mostrou um registro de como celebraram a data com um bolo.

"Hoje é dia dessa figura genial que é, principalmente, pai, avô e um sogro tão amado e querido.

Boni, é uma honra e um privilégio poder celebrar sua saúde, suas conquistas e principalmente sua vida! Viva", escreveu Ana Furtado sobre o senhor.

Recentemente, Ana Furtado fez uma homenagem para o marido após ele anunciar que pediu demissão da Globo. O profissional trabalhou por 40 anos na emissora carioca, mas decidiu seguir outros rumos profissionais. Com isso, ele encerrou o contrato com o canal, apesar de ter recebido uma proposta para ficar.

Veja as fotos que Ana Furtado postou no aniversário de Boni:

