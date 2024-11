Ana Castela faz aniversário e ganha chamada de vídeo de Gustavo Mioto com parabéns

Ana Castela, que venceu o Grammy Latino na quinta-feira, 14, ainda brincou sobre aniversário: 'Acham que já estou com cara de 21?'

Hoje é dia de comemorar! Neste sábado, 16, Ana Castela completa 21 anos. A boiadeira, que está longe de casa, em Miami, nos Estados Unidos, ela se emocionou com as mensagens de carinho dos fãs e de alguém muito especial: Gustavo Mioto.

O sertanejo fez uma chamada de vídeo com a namorada diretamente de um show durante a madrugada, com direito a "parabéns" e música dedicada a ela: "Feliz Aniversário, gatinha. Seu presente eu entrego amanhã à noite", disse Gustavo Mioto antes de cantar uma música especialmente para Ana Castela.

Foto: Reprodução / Instagram

Depois, Ana usou as redes sociais para brincar com seus fãs sobre a nova idade: 21 anos. "Vocês acham que eu já estou com cara de 21? Com 21, a bunda não tinha que crescer? Vinte um anos é pra ter espinha na cara ainda? Acho que está errado...", diverte-se. A cantora ainda compartilhou um clique com os olhos marejados pelas mensagens de carinho que recebeu.

Foto: Reprodução / Instagram

Gustavo Mioto abre o coração ao falar de Ana Castela

Apesar de ser muito reservado com relação a sua vida pessoal, o cantor e compositor Gustavo Mioto está cada vez mais apaixonado pela cantora Ana Castela e não esconde de ninguém esse amor. Em entrevista à Revista CARAS, o artista abre o coração ao falar de sua amada e elogia a força e trajetória da 'boiadeira' na música brasileira: "Uma das salvações para o sertanejo".

Entre idas e vindas, o relacionamento dos dois tem evoluído bastante a cada dia. Gustavo avalia que vem aprendendo muito com Ana e acredita que sua companheira é uma das revelações no cenário sertanejo brasileiro.

Ana Castela vence o Grammy Latino e manda recado

A emoção tomou conta de Ana Castela no palco da 25ª edição do Grammy Latino, realizada no Miami Beach Convention Center, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, 14. A cantora não segurou as lágrimas ao levar o prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja por Boiadeira Internacional (Ao Vivo), já na sua primeira indicação. Diretamente do evento, em entrevista à CARAS Brasil, a jovem artista ressalta a importância dessa nova conquista e manda recado: "Reconhecimento de muita dedicação".

Ana concorria com Paraíso Particular (Ao Vivo), de Gusttavo Lima (35); Cintilante (Ao Vivo), de Simone Mendes (40); Raiz Goiânia (Ao Vivo), de Lauana Prado (35); e Luan City 2.0 (Ao Vivo), de Luan Santana (33). “Algumas das minhas músicas falam sobre o poder feminino, sobre a força da mulher no sertanejo e na música em geral. Para mim, como mulher, conquistar um Grammy Latino é uma honra imensa", reforça a artista. "Este prêmio representa o reconhecimento de uma trajetória de muita dedicação e o fruto de um trabalho feito muito com amor. Ainda estou sem acreditar!”, festeja.