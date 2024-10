Ana Beatriz Nogueira chega aos 57 anos dando brilho a Mania de Você após vencer batalhas pessoais

Nesta terça-feira, 22, Ana Beatriz Nogueira completa 57 anos. No ar em Mania de Você, a atriz tem mais de 40 anos de carreira e já passou por alguns percalços pelo caminho

Aniversariante desta terça-feira, 22, Ana Beatriz Nogueira, que completa 57 anos, está no elenco de Mania de Você, nova novela das nove da TV Globo. No papel da líder Moema – protetora da comunidade caiçara da trama de João Emanuel Carneiro (54) –, ela defende com unhas e dentes o povo que nasceu e sempre viveu na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Seu personagem – tia carinhosa de Rudá (Nicolas Prattes) – ganhou o coração do público e está fazendo o maior sucesso.

A veterana – que tem mais de 40 anos de carreira como atriz – trilhou brilhantemente sua carreira artística, mas passou por alguns percalços em sua jornada. Há 15 anos, durante as gravações da novela Caminho das Índias, ela foi diagnosticada com uma forma branda de esclerose múltipla.

Em participação no programa Conversa com Bial, em agosto de 2023, a artista relembrou os desafios de sua saúde. Sobre a esclerose múltipla, ela descreveu o primeiro ano de diagnóstico como um “imenso sofrimento“. Na época, resolveu se dedicar a vários trabalhos por medo que a doença a impedisse. “Fiz Caminho das Índias (2009) vendo todo mundo duplo”, relembrou.

Em 2022, Ana Beatriz foi diagnosticada com câncer de pulmão durante um exame de rotina. Ela considera sorte a descoberta precoce, que não exigiu quimioterapia nem radioterapia como tratamento. O tumor foi retirado após uma cirurgia. “O corredor de sustos é uma loucura. É impressionante como vamos reelaborando tudo numa velocidade (…) O que é terrível e o que deixa de ser”, refletiu sobre a descoberta e o tratamento contra o câncer.

O câncer de pulmão é o segundo tipo de câncer mais frequente em homens e o quarto em mulheres no país. Estão no grupo de maior risco indivíduos de 55 a 74 anos. Esse é o tumor maligno que causa mais mortes no Brasil, já que costuma ser diagnosticado em estágios mais avançados, ao contrário da atriz Ana Beatriz.

MANIA DE VOCÊ

Ana Beatriz Nogueira vive a segunda experiência profissional com João Emanuel Carneiro. "Trabalhar com o João Emanuel é não saber para que lugar tudo vai, mas saber que é algo bom. Uma das coisas mais interessantes do nosso ofício é não ter certeza do que a gente vai fazer", disse a atriz, em conversa com a revista Quem, em agosto deste ano.

A artista, que trabalhou com o novelista pela primeira vez em 2022, quando atuou em Todas as Flores, comentou os desafios de viver a caiçara no folhetim do horário nobre. "Minha preocupação é fazer o que o texto pede. A Moema vem de um lugar de silêncio, o que tenho prestado atenção porque a geografia diz muito como a pessoa é. Vamos pegando os elementos de onde estamos", detalhou ela, na ocasião.