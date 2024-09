Irmãs se destacam no agronegócio e celebram sucesso: ‘Mente e alma’

Catarina Azevedo e Caroline Azevedo comandam a produção de silagem de capiaçu

O amor pela terra e o desejo de engajar a família foi o que motivou Catarina Azevedo (38) a se entregar completamente ao agronegócio. Após receber terras de seu pai, ela passou a adquirir aprendizado para, junto de sua irmã, Caroline Azevedo (36), desenvolver a propriedade. Atualmente, a dupla comanda a produção de silagem de capiaçu, no sítio Alto Carapina, localizado na zona rural de Teresina, no Piauí.

“A vida no campo é algo maravilhoso para a mente e para a alma, mas quando isso se torna um negócio o nosso olhar acaba mudando. Como em qualquer negócio, é preciso cuidar diariamente da gestão”, diz Catarina, que ainda está à frente da manutenção, infraestrutura, marketing e relações com clientes.

Mesmo atuando em um setor historicamente dominado por homens, ela relata que sua experiência tem sido respeitosa e produtiva, com uma gestão participativa e o apoio dos colaboradores. “A participação das mulheres no agro já não assusta mais como há alguns anos”, reflete ela.

Conciliar a vida no campo com a vida pessoal é um desafio que Catarina enfrenta com organização e planejamento. Além disso, a agricultora compartilha suas lições com outras mulheres, destacando a importância de determinação, foco e resiliência. “O que realmente nos fortalece são os exemplos que temos dentro de casa”, resume a agricultora.

FOTOS: CARAS Brasil