Cristiane Vieira dribla o preconceito e se destaca no agronegócio: 'Sempre tive muita força de vontade'

Cristiane Vieira relembra mudança de vida e posicionamento no agronegócio

Com dedicação e força de vontade, a pecuarista Cristiane Vieira (25) conquistou seu espaço no agronegócio. Natural de Florianópolis, capital de Santa Catarina, ela se mudou para o interior do Estado após se casar com o agricultor Jonas Piran (28) e, em 2017, passou a investir na pecuária de leite.

“O agro transformou a minha vida. Eu tive que mudar tudo, minha rotina, meus hábitos e ficar longe de quem eu mais amava, meus pais”, relembra ela. Por ser mulher, jovem e ainda vinda da cidade, Cristiane precisou driblar o preconceito e buscar especialização para se posicionar na área.

“As pessoas achavam que eu não conseguiria tocar a propriedade, mas eu sempre tive muita força de vontade”, entrega a pecuarista, mãe de Benjamin (7).

Com status de referência feminina, por meio das redes sociais ela incentiva outras mulheres a buscarem conhecimento e a trabalharem lado a lado com seus maridos. “A gente tem que estar ao lado deles, não atrás. Precisamos participar das decisões e ajudar a escolher o que é melhor para a propriedade”, defende ela, que tem voz ativa no processo de trabalho.

Cristiane Vieira fez especialização e enfrentou desafios para se destacar no agronegócio - FOTO: CARAS Brasil

FOTO: CARAS Brasil