Paula Santos foca na produção de alimentos livres de químicos: 'Sigo firme'

Paula Santos Ribeiro encontrou sua vocação na agricultura após uma experiência transformadora na Alemanha, em 2015

Aos 43 anos, Paula Santos Ribeiro encontrou sua vocação na agricultura após uma experiência transformadora na Alemanha, em 2015, onde estudou fitoterapia e agricultura biodinâmica. O contato com práticas sustentáveis despertou seu desejo de produzir alimentos livres de químicos. “Desde então, sigo firme e forte no agro”, entrega ela, que atualmente se dedica ao cultivo de bananas orgânicas em larga escala, atuando no sítio Terra Ágape, localizado em Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro.

Além disso, Paula mantém uma produção expressiva de mandioca e planeja investir no cultivo de maracujá. “Minha rotina inclui a venda diária de verduras, legumes e frutas para mercados locais e diretamente para os consumidores”, explica ela.

Apesar de atuar em um setor historicamente dominado por homens, a produtora afirma que nunca enfrentou dificuldades por ser mulher. “A gente pode tudo, basta querer. Eu sempre falo que o campo

cansa o físico, mas a presença da natureza no ambiente de trabalho é um presente de Deus”, entrega ela.

Além do trabalho no agro, Paula é nutricionista e, em 2023, abriu uma clínica de estética, unindo sua paixão pelo autocuidado à rotina no campo. Para ela, o segredo está no equilíbrio entre o trabalho e a

vida pessoal. “Amo minha vida no agro, mas percebi que precisava me cuidar para eu me sentir completa. Hoje, vivo essa harmonia entre o trabalho e o meu bem-estar”, afirma a agricultora, dando exemplo de força e empoderamento feminino.

À frente do sítio Terra Ágape, no interior do Rio, Paula valoriza trabalho e bem-estar - Foto: Vinicius Vellys

