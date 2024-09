Voz de Darth Vader, James Earl Jones morre aos 93 anos

O ator James Earl Jones, conhecido por ser a voz de Darth Vader e Mufasa, faleceu aos 93 anos de idade nos Estados Unidos

O ator James Earl Jones faleceu aos 93 anos de idade nesta segunda-feira, 9, em sua casa em Nova York, Estados Unidos. Ele ficou mundialmente conhecido por ter sido a voz de Darth Vader na saga Star Wars e de Mufasa no filme O Rei Leão.

Ele era viúvo e deixou um filho, Flynn Earl Jones. Ao longo de sua vida, ele conviveu com a diabetes tipo 2.

O artista nasceu em Mississippi e era gago na infância. Ele superou a gagueira após o incentivo de um professor que o fazia ler em voz alta. Em sua vida adulta, ele iniciou a faculdade de medicina e fez parte do exército, mas abandonou tudo para atuar.

Em sua carreira, Jones também atuou em filmes como Coming to America, Field of Dreams, The Sandlot e The Hunt for Red October.

Rapper morre aos 34 anos

O cantor e rapper norte-americano Rich Homie Quan faleceu aos 34 anos. Ele foi encontrado morto em sua casa em Atlanta, nos Estados Unidos. Por enquanto, as autoridades não revelaram a causa da morte.

De acordo com o site TMZ, a família informou que está em busca de respostas sobre o que aconteceu com o rapaz. Além disso, os parentes informaram que estão “arrasados e com o coração partido por sua morte repentina”.

A carreira de Rich Homie Quan, cujo nome verdadeiro era Dequantes Lamar, começou em 2013. Entre os seus sucesso estão as músicas Ride Out, Type of Way e Flex (Ooh, Ooh, Ooh).