Vera Fischer se emociona ao recordar cenas fortes de filme: 'Apanhava'

Dona de uma longa carreira nas telinhas e no cinema, a atriz Vera Fischer se emocionou ao recordar um filme polêmico de 1997, onde interpretou a personagem Neuza Suely. Em entrevista no programa 'Persona', a artista falou um pouco sobre o impacto de 'Navalha na Carne', polêmica obra de Neville D'Almeida.

De acordo com Vera, o longa foi um dos trabalhos mais importantes e difíceis já feitos. Ela ainda contou que acabou se machucando em algumas cenas fortes do filme.

"No fim dos anos 90, eu fiz um filme que considero muito importante. E foi muito, muito difícil fazer esse filme e essa personagem. Quando o Neville me chamou para fazer, eu li o roteiro e adorei. É um texto muito visceral. Eu fico até emocionada agora, porque eu apanhei tanto nesse filme", declarou a famosa.

"O ator principal, que fazia o Vado, era um cubano chamado Jorge Perugorría. Ele fazia as cenas para valer. Eu acho certo porque também faço para valer. Só que essa personagem apanhava muito. Ela era jogada no paralelepípedo. Fiquei toda roxa, no filme inteiro", revela ela.

Em determinado momento de 'Navalha na Carne', a personagem de Vera Fischer chegou a ser crucificada. "É um filme importante. Claro que o Neville depois inseriu algumas cenas que não estavam no roteiro original, mas todo diretor faz isso", concluiu a atriz.

