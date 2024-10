Stop Making Sense, do Talking Heads, terá sessão gratuita em São Paulo

O filme-concerto da banda Talking Heads, chamado Stop Making Sense, será exibido ao ar livre no dia 5 de outubro em São Paulo

O filme-concerto Stop Making Sense, da banda Talking Heads, voltou aos cinemas brasileiros há pouco tempo e também ganhará uma sessão gratuita e ao ar livre. No dia 5 de outubro (sábado), o projeto será exibido na área externa da Cinemateca Brasileira.

O evento é apresentado pela O2 Play, responsável pela distribuição nacional da versão remasterizada do longa, e o app Carteirinha de Cinéfilo. Para quem quiser assistir, a sessão começa às 18h30, mas está sujeita à lotação do espaço.

Endereço da Cinemateca Brasileira: Largo Sen. Raul Cardoso, 207 - Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP: 04021-070.

O filme Stop Making Sense traz registros de três noites de shows da banda. Entre os hits do grupo estão Psycho Killer, Take Me To The River e Once In A Lifetime. O projeto foi gravado em dezembro de 1983.

Assista ao trailer: