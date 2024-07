Saiba quem é a atriz mais rica do mundo e de onde vem a fortuna dela

Você sabia? A atriz mais rica do mundo não é tão conhecida e atuou em filmes quando era mais jovem. Saiba de onde vem a fortuna dela

O cinema internacional tem grande estrelas e artistas que são muito ricos. Porém, a atriz mais rica do mundo não é tão conhecida pelo grande público. A atriz que leva este título é Jami Gertz, que atuou em filmes quando era mais jovem e fez fortuna fora da telona do cinema . Continue lendo para saber mais sobre ela:

De acordo com a imprensa internacional, a atriz Jami Gertz é a mais rica do mundo e construiu sua riqueza com negócios longe do cinema. Ela teve uma carreira no cinema nos anos de 1980 ao atuar em filmes como Gatinhas e Gatões, Os Garotos Perdidos, Encruzilhada, Twister, Uma Garota em Nova York e Volta Pra Mim. A artista também esteve nas séries Seinfeld, This Is Us, Modern Family e Shark. Porém, ela se afastou da atuação para ser empresária.

Jami tem uma fortuna estimada em 3 bilhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais. Ela tem uma conta bancária recheada, investimentos milionários e algumas casas, além de negócios na área esportiva. Além disso, ela é casada com o bilionário Tony Ressler desde 1989. “Todo mundo que eu me casei com um cara rico. Mas eu fazia muito mais dinheiro que o Tony quando o conheci. Eu comprei nossa primeira casa e paguei nossa primeira viagem. Eu me casei com ele porque o amava”, disse ela há pouco tempo.

Quanto custou o casamento do indiano Anant Ambani?

O casamento dos indianosAnant Ambani e Rhadika Merchant agitou a internet com uma festa que durou três dias na Índia no último final de semana. A celebração começou na sexta-feira, 12, e só terminou na noite de domingo, 14. Com isso, a família do noivo desembolsou uma verdadeira fortuna!

Segundo o site The Guardian, os três dias de festas e as celebrações de pré-casamento há alguns meses custaram US$ 600 milhões - cerca de R$ 3.2 bilhões. Além disso, de acordo com o site Harper Bazaar, a grande celebração de casamento custou uma fortuna entre 101 milhões de libras e 120 milhões de libras - um valor entre R$ 710 milhões e R$ 847 milhões. Enquanto isso, o site Daily Mail revelou que o casamento pode ter custado cerca de 246 milhões de libras - cerca de R$ 1.7 bilhão -, já que deve ser levado em conta os valores de segurança e transporte dos convidados e da família.

Além disso, é válido destacar que o pai de Anant, Mukesh Ambani, possui uma fortuna estimada em US$ 123 bilhões - cerca de R$ - o que o torna o 11º homem mais rico do mundo.