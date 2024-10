Participando do 'Encontro', o ator Romulo Estrela abriu detalhes da preparação para viver Drauzio Varella em filme e revelou perda de peso

Participando do Encontro com Patrícia Poeta desta quarta-feira, 16, o ator Romulo Estrela revelou detalhes da preparação para seu personagem no filme "Por Um Fio", com estreia em 2025. No longa, inspirado no livro homônimo escrito por Drauzio Varella, o artista ficou responsável por interpretar o médico, autor da obra.

"É um privilégio poder interpretar esse personagem que todo mundo conhece, que está no imaginário de todos e é tão presente na nossa vida", disse ele sobre o filme em que Bruno Gagliasso dá vida a Paulo Varella, irmão de Drauzio.

Ainda durante o bate-papo, Romulo revelou que ficou sem pegar sol e perdeu bastante peso para dar vida a Drauzio nos cinemas. "Eu tentei me aproximar o máximo possível dessa aparência do Drauzio, do que é o Drauzio de 40 anos. Mas também tive uma liberdade poética para criar esse Drauzio. É claro que algumas coisas de caracterização a gente teve que fazer para chegar próximo. Mas foi um desafio, tive que perder peso", relatou o ator.

Romulo Estrela revela conversa com o filho de oito anos

A amizade é um dos tópicos centrais de Transformers: O Início, longa-metragem em que Romulo Estrela faz parte da equipe de dublagem. De acordo com o artista, o tema é abordado frequentemente em suas conversas com seu filho, Theo, fruto do relacionamento com Nilma Quariguasi.

"Eu tenho um filho de oito anos e falo muito sobre isso com ele. Pergunto: 'Você está feliz quando você brinca com os seus amigos? Seus amigos estão felizes?'", afirmou Romulo Estrela, em entrevista à CARAS Brasil. "Porque é isso que importa, ter bons amigos, ter com quem contar quando você precisa, jogar conversa fora."

A amizade é bastante retratada no início do longa. A história acompanha os futuros rivais Optimus Prime e Megatron a partir de suas origens no planeta de Cybertron, quando eram dois trabalhadores humildes e melhores amigos, chamados Orion Pax e D-16.

Apesar das reviravoltas do filme, o artista assegura que reconhece a importância de ter pessoas próximas em seu convívio. "Ter um melhor amigo é uma coisa maravilhosa, é um privilégio. Somos seres sociáveis e precisamos disso."

Na trama, ele deu voz ao robô Megatron. Ao lado dele estão Camila Queiroz, na voz de Elita; e o colega de profissão, Klebber Toledo, como Sentinel Prime. Apesar de já ter tido outras experiências na dublagem, o ator revela que enfrentou desafios ao acertar a técnica.

"É sempre um processo novo, muito mais complexo do que as pessoas podem imaginar porque exige técnica. Não adianta achar que vai chegar ali e falar, não é isso que vai te fazer dublar um personagem. É preciso entender e internalizar de uma maneira diferente de quando você está atuando, porque você não tem suas ferramentas. Ter calma para realizar, isso é bem desafiador."