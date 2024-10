Quem é Rodney Alcala? Serial killer esteve em reality de namoro antes de ser preso

Rodney Alcala ficou mundialmente conhecido após participar de um programa de namoro na TV, nos anos 1970, sem ser notado

O filme 'A Garota da Vez' chega aos cinemas brasileiros na quinta-feira, 10, e conta a história real de Rodney Alcala, o serial killer americano apelidado de Dating Game Killer (algo como 'assassino do jogo de paquera', em tradução livre). O criminoso ficou mundialmente conhecido por participar de um reality de namoro nos anos 1970.

Mais especificamente no dia 13 de setembro de 1978, o programa 'The Dating Game' recebeu Rodney Alcala, selecionado entre os pretendentes de Cheryl Bradshaw, protagonista da noite. Na época, o público ainda não sabia quem de fato era o rapaz, descrito na atração como um 'fotógrafo de sucesso'.

Por coincidência, Cheryl acabou escolhendo Alcala, mas se recusou a ter um encontro com ele. De acordo com a moça, em uma entrevista ao 'The Sunday Telegraph', em 2012, o então pretendente agia de forma "muito assustadora".

A verdadeira identidade do assassino em série só foi descoberta após sua participação no programa de namoro. Rodney Alcala, na verdade, era o serial killer envolvido em uma onda de assassinatos nos Estados Unidos.

Em 'A Garota da Vez', a história real será interpretada no cinema pelos atores Anna Kendrick e Daniel Zovatto.

Quem era Rodney Alcala?

Rodney Alcala foi selecionado pela produção do programa de namoro, que não realizaram uma verificação de antecedentes criminais. Na época do ocorrido, ele já havia assassinado pelo menos duas mulheres no sul da Califórnia.

Antes disso, Alcala cumpriu 34 meses de prisão por estupro e espancamento de vulnerável, além de ter sido colocado na lista de 'Mais Procurados' do FBI. A prisão de fato ocorreu em 1979, quando ele já tinha assassinado ao menos sete mulheres.

As autoridades, no entanto, acreditam que o número de vítimas poderia ser ainda maior. Condenado à prisão perpétua em 2013, Rodney Alcala morreu em 2021, em um hospital do Condado de Kings, na Califórnia, aos 77 anos.

O serial killer estava no corredor da morte e faleceu de causas naturais, de acordo com informações divulgadas pelo Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia, na época.