Polícia vai até a casa de Jennifer Aniston. Entenda o que aconteceu

Jennifer Aniston recebeu uma visita inesperada da polícia em sua mansão de Los Angeles e o motivo veio à tona. Saiba o que aconteceu

A atriz Jennifer Aniston levou um susto ao receber uma equipe da polícia em sua mansão de Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com o site TMZ, os policiais receberam uma ligação com o pedido para checarem se o morador da residência estava bem ou se tinha acontecido alguma coisa. Porém, o desfecho surpreendeu a todos.

A publicação contou que a polícia foi vítima de um trote. O TMZ informou que a polícia chegou na casa de Aniston na sexta-feira de madrugada e pegou os moradores e os seguranças de surpresa, já que estava tudo em paz e ninguém tinha acionado a polícia. Então, o trote veio à tona.

Os policiais informaram que a atriz foi vítima de uma brincadeira que está acontecendo em Hollywood com os famosos. Alguma pessoa liga para a polícia e diz que está preocupada com o bem-estar de um amigo, que pode ter feito algo contra a própria vida. Com isso, a polícia vai até a residência para verificar o chamado.

No caso de Aniston, os policiais perceberam que estavam na casa dela assim que viram o esquema de seguranças. Apesar do susto, a atriz atendeu os agentes e informou que estava bem e não pretendia se machucar.

Este tipo de ação prejudica o trabalho policial, que poderia ter enviado a viatura para outra pessoa que realmente estivesse precisando. Vale lembrar que outras celebridades também já foram vítimas da visita surpresa da polícia depois de um trote, como Justin Bieber e Rihanna.

Atualmente, o nome de Jennifer Aniston está em alta por causa da celebração dos 30 anos da série Friends, que fez grande sucesso entre os anos 90 e 2000.

