Morre Joan Plowright, atriz de '101 Dálmatas', aos 95 anos

A britânica Joan Plowright, atriz de '101 Dálmatas' e 'Dennis, o Pimentinha', faleceu em uma casa de repouso na Inglaterra

A atriz britânica Joan Plowright, conhecida por seus papéis nos filmes '101 Dálmatas' (1996) e 'Dennis, o Pimentinha' (1993), faleceu aos 93 anos na quinta-feira, 16, em uma casa de repouso para idosos em Northwood, na Inglaterra. A morte da artista foi confirmada pela família em um comunicado enviado à 'BBC'.

A declaração, que não divulgou a causa da morte de Joan, celebra a longa carreira da atriz, considerada uma lenda no teatro britânico. A veterana, que enfrentou problemas de visão nos últimos anos, estava aposentada da carreira artística há uma década.

"É com grande tristeza que a família Joan Plowright, Lady Olivier, informa que ela faleceu em paz em 16 de janeiro de 2025, cercada por sua família no Denville Hall, aos 95 anos. Ela teve uma longa e ilustre carreira no teatro, cinema e TV ao longo de sete décadas, até que a cegueira a fez se aposentar", diz o comunicado.

"Ela aproveitou seus últimos 10 anos em Sussex com visitas constantes de amigos e familiares, repletas de risadas e boas lembranças. Ela sobreviveu aos muitos desafios com a coragem e determinação típicas de Plowright para tirar o melhor proveito deles, e ela certamente fez isso. Descanse em paz, Joan…", finalizou a família.

