Morre David Lynch, diretor de Twin Peaks e Cidade dos Sonhos, aos 78 anos

O diretor norte-americano David Lynch faleceu aos 78 anos de idade após revelar que sofria de doença nos pulmões

O diretor norte-americano David Lynch faleceu aos 78 anos de idade. A morte dele foi anunciada nesta quinta-feira, 16, mas a causa do falecimento não foi divulgada pela família. No entanto, sabe-se que ele sofria de enfisema pulmonar, diagnóstico que ele mesmo contou em 2024.

David Lynch contou que fumava desde os 8 anos de idade e que a doença o impediu de continuar o trabalho nos últimos anos.

A morte dele foi comunicada por meio de uma nota oficial feita por sua família. “É com tristeza que nós, a família dele, anunciamos a morte do homem e artista, David Lynch. Nós pedimos privacidade neste momento. Há um grande vazio no mundo agora que ele não está mais conosco. Mas, como ele diria, ‘fiquem de olho na rosquinha, e não no buraco’. É um dia lindo com raios de sol dourados e céus todos azuis”, escreveram.

Quem foi David Lynch?

David Lynch foi um dos mais importantes diretores de cinemas no mundo. Ele nasceu em 1946 e ficou conhecido pelo seu estilo de produzir obras com estilo surrealista. O primeiro longa-metragem dele, Eraserhead, foi lançado em 1977, e conquistou os críticos. Anos depois, ele escreveu e dirigiu O Homem Elefante, de 1980, que teve 8 indicações ao Oscar.

Em 1986, ele foi indicado ao Oscar de Melhor Direção por Veludo Azul. Em 1990, ele ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cannes por Coração Selvagem. Outro trabalho de sucesso dele foi a série Twin Peaks. Além disso, ele também dirigiu Cidade dos Sonhos, de 2001, com o qual ganhou prêmio no Festival de Cannes e indicação ao Oscar.