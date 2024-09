Mel Gibson faz rara aparição com os filhos de 14 e 7 anos

Estrela do cinema de Hollywood, o ator Mel Gibson contou com a companhia de dois dos nove filhos em evento. Conheça os herdeiros dele

O ator Mel Gibson curtiu um evento em Hollywood na companhia dos dois filhos mais novos, Lucia, de 14 anos, e Lars, de 7 anos. O pai coruja foi fotografado na companhia dos herdeiros durante o lançamento do filme Monster Summer.

No tapete vermelho, ele posou sorridente ao lado dos herdeiros, que adoraram acompanhar o pai durante o evento. Lucia é fruto do antigo relacionamento do ator com a pianista Oksana Grigorieva. Enquanto isso, Lars é fruto do atual namoro dele com a atleta de hipismo Rosalind Ross.

Além das duas crianças, Mel Gibson também tem mais 7 sete filhos, todos frutos do casamento com Robyn Denise Moore: Hannah, de 44 anos, Edward, de 42 anos, Christian, de 42 anos, William, de 39 anos, Louis, de 36 anos, Milo, de 34 anos, e Thomas, de 25 anos.

No novo filme, chamado Monster Summer, Mel Gibson interpreta um detetive aposentado que ajuda a resolver um mistério envolvendo um adolescente e uma força desconhecida em uma aventura de verão. O elenco também conta com Abby James Witherspoon, Mason Thames, Noah Cottrell, Lorraine Bracco, Kevin James e Nora Zehetner.

Mel Gibson com os filhos Lucia e Lars - Foto: Getty Images

Thiago Fragoso também fez rara aparição com os filhos

O ator Thiago Fragoso mostrou o seu lado paizão durante um passeio com os filhos. No final de agosto de 2024, o artista foi flagrado em um shopping no Rio de Janeiro junto com Benjamin, de 13 anos, e Martin, de 3 anos, frutos do casamento com Mari Vaz.

Fragoso apareceu com o caçula dormindo em seu colo enquanto caminhava ao lado do herdeiro mais velho. Inclusive, Benjamin impressionou ao mostrar o quanto já cresceu e já está quase da mesma altura do pai.

Vale lembrar que o ator está longe das novelas desde 2022, quando atuou em Travessia, novela das 9 da Globo.