Thiago Fragoso faz rara aparição com seus dois filhos em passeio

Thiago Fragoso é flagrado no shopping com seus dois filhos. Confira as fotos para ver o quanto as crianças já cresceram!

O ator Thiago Fragoso mostrou o seu lado paizão durante um passeio com os filhos. Na noite de sábado, 24, o artista foi flagrado em um shopping no Rio de Janeiro junto com Benjamin, de 13 anos, e Martin, de 3 anos, frutos do casamento com Mari Vaz.

Fragoso apareceu com o caçula dormindo em seu colo enquanto caminhava ao lado do herdeiro mais velho. Inclusive, Benjamin impressionou ao mostrar o quanto já cresceu e já está quase da mesma altura do pai.

Vale lembrar que o ator está longe das novelas desde 2022, quando atuou em Travessia, novela das 9 da Globo.

Thiago Fragoso curte passeio com os filhos - Foto: Edson Douglas / AgNews

Thiago Fragoso saiu da Globo

Em agosto de 2023, o ator Thiago Fragoso aproveitou sua participação no Otalab, do Splash Uol, comandado pelo apresentador Otaviano Costa, para explicar alguns detalhes que culminaram em sua saída da Globo após 23 anos de contrato fixo.

“A gente foi avisado… Uma coisa que eu percebi, eu fiz tudo que tinha para fazer TV Globo”, afirmou o artista. “Já descreveram você como pau para toda obra na televisão e isso é impressionante, no melhor dos sentidos”, comentou o apresentador do programa.

“Isso foi uma coisa que, quando eu também me dei conta, eu tive esse insight, eu falei: ‘Cara, eu já fiz tudo que tinha para fazer dentro dessa emissora, eu fiz exatamente todas as faixas de horário, eu fiz reality, eu fiz tudo’, e todos os programas da Globo sociais, Criança Esperança, eu também participei de tudo. Então quando eu me toquei, eu falei: ‘Cara, acho que realmente tá no melhor momento para eu trilhar algo do lado de fora da TV Globo’, que é onde eu já esgotei as possibilidades que eu tinha lá dentro”, explicou o ator.

Após 23 anos de contrato fixo, Thiago Fragoso sai da TV Globo e começa sua carreira internacional, participando do filme francês Kali, dirigido por Julien Seri, no qual irá viver um personagem que fala inglês. “É o meu primeiro projeto internacional. Uma coisa que eu sempre quis fazer. Sempre quis fazer um filme em inglês. [...] Foi incrível. Uma experiência muito bacana e estar em um set com três línguas rolando, português, francês e inglês, é uma confusão maravilhosa”, explicou durante o programa.