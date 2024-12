Matheus Nachtergaele revela insegurança ao reviver João Grilo em O Auto da Compadecida 2: ‘Medo’

Matheus Nachtergaele revela bastidores de O Auto da Compadecida 2 e fala sobre transformação ao pisar no set de filmagens

Clássico do cinema brasileiro, O Auto da Compadecida ganhou uma continuação no dia de Natal, 25 de dezembro, com a ilustre presença de Matheus Nachtergaele como o João Grilo. Reviver um personagem icônico e presente na memória afetiva dos fãs não foi uma tarefa fácil, por mais que o ator tenha experiência.

Em entrevista à CARAS Brasil, o artista confessa insegurança no momento em que recebe o desafio de contar o que aconteceu com o amigo de Chicó (Selton Mello) após o sucesso estrondoso do primeiro longa. Ele também fala sobre expectativas e aprendizados.

"Eu tive medo. Será que eu ainda consigo dar para o João Grilo a agilidade que ele precisa? Depois que eu comecei a gravar junto com o Selton ali no set, eu entendi que eu sabia andar naquela bicicleta e que o João Grilo também estava com saudade de mim", conta.

Para Nachtergaele, a sensação era a de que todos os personagens da histórias estavam com o desejo de se reconectar com o público. "O Grilo também estava com saudade de nós. E eu sou o cavalo, sabe? Que me deixei levar pelo João Grilo. Fazer o João Grilo dá muita alegria. Eu acho que para todos aqui", afirma.

O ator afirma que a continuação de O Auto da Compadecida é um presente aos fãs que nunca esqueceram do filme lançado em 2000. Nesta nova temporada de aventuras, novos personagens foram colocados para contar a história que virou um clássico.

"Eu espero que as pessoas recebam esse presente com alegria. O filme está muito bonito e deslumbrante e as sessões que já foram feitas mostraram que ele emociona muito. As pessoas começam a se gargalhar e depois vão se emocionando. O filme é muito bom e fala muito sobre amizade. Então é o reencontro de velhos amigos que o Brasil viu há 25 anos", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MATHEUS NACHTERGAELE:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Nachtergaele (@mathnachtergaele)

Leia também: Campeã do BBB 4, Cida aponta erro da Globo nas Bodas de Prata: ‘Ficaria bem melhor’