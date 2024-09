Longe das novelas, Carolina Ferraz celebra retorno às telinhas em novo trabalho

Afastada das novelas há oito anos, a atriz e apresentadora Carolina Ferraz revelou que voltará a atuar novamente; saiba detalhes

A atriz e apresentadora Carolina Ferraz poderá ser vista novamente nas telinhas! Longe das novelas há 8 anos, a artista revelou nesta segunda-feira, 30, que está no elenco de 'Caramelo', novo filme da plataforma de streaming Netflix.

Por meio de seus stories no Instagram, Carolina surgiu em um momento de descanso das gravações para conversar com os seguidores e não escondeu a alegria em comentar sobre o retorno à profissão de atriz.

"Passei a semana passada inteira acordando às 5 da manhã, e a diária aqui vai até às 16h30. 12 horas trabalhando, não tem jeito. Mas o filme está uma gracinha, tão bonitinho, uma delícia!", declarou Carolina Ferraz, prometendo que mostraria os bastidores no camarim.

Além da famosa, o filme 'Caramelo' também conta com os atores Rafael Vitti, que será o protagonista Pedro, Cristina Pereira, Kelzy Ecard e Olívia Araújo. Na história, Vitti viverá um chefe de cozinha que aparenta ter a vida perfeita, até receber um diagnóstico terminal.

Vale lembrar que a última atuação de Carolina Ferraz em novelas foi em 'Haja Coração', exibida em 2016 na TV Globo. Logo após o fim do folhetim, Carolina foi dispensada da emissora e seguiu para a Record TV, onde apresenta atualmente o 'Domingo Espetacular' ao lado de Sérgio Aguiar.

Ao longo de sua carreira, a famosa integrou elencos de grandes obras como 'Por Amor' (1997), 'Estrela-Guia' (2001), 'Kubanacan' (2003), 'Belíssima' (2005), 'Avenida Brasil' (2012), entre outras. No cinema, ela esteve recentemente em 'A Gruta' (2020).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Ferraz (@carolinaferraz)

Carolina Ferraz abraça maturidade

Aos 56 anos, Carolina Ferraz coleciona uma trajetória de sucesso dentro e fora da profissão. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abraça maturidade e comenta sobre esse período de sua vida: "Não faço que tenho vinte anos".

Em maio deste ano, Carolina marcou presença no lançamento do livro Senhora do Meu Destino, da atriz Susana Vieira (81). Durante a conversa, ela aproveitou para elogiar sua parceria com a veterana da televisão brasileira, além de falar sobre maturidade; confira o bate-papo completo com a atriz!