Kate Winslet revela como cena icônica de Titanic foi gravada

Durante um evento de divulgação de seu novo filme, Kate Winslet relembrou seu papel em Titanic e revelou como uma cena icônica do filme foi gravada

O filme Titanic, vencedor de 11 Oscars, foi lançado no ano de 1997, mas ainda faz um enorme sucesso nos dias atuais. Uma das cenas mais icônicas do longa, com certeza é a cena em que Jack (Leonardo DiCaprio) cede uma porta no meio do oceano para que Rose (Kate Winslet) possa se salvar após o naufrágio do navio.

Durante um evento de divulgaçaõ de Lee, seu novo filme, Kate fez questão de relembrar a famosa cena e revelou algumas curiosidades sobre como ela foi gravada.

"Foi um tanque bem estranho... Primeiro de tudo, eu ficava tipo: 'Posso fazer xixi?'. Aí levanto, saio da porta, caminho até a borda do tanque, a uns seis metros de distância, e tenho que jogar minha perna para cima, subir e voltar para a porta novamente. É terrível. Então, [a água] estava na altura da cintura. Leo, tenho medo de dizer, estava ajoelhado. Eu não deveria estar dizendo de qualquer maneira, Jimmy Cameron vai me ligar", disse ela, aos risos, se referindo a James Cameron, diretor do filme.

Mais revelações sobre Titanic

A atriz Kate Winslet voltou a falar sobre os bastidores do clássico filme Titanic, uma das produções mais famosas de sua carreira. Em recente entrevista ao The Hollywood Reporter, a eterna Rose chocou ao revelar mais detalhes sobre a icônica cena de beijo entre ela e Leonardo DiCaprio na ponta do navio.

Segundo a vencedora do Oscar, as gravações da cena foram super bagunçadas e longe do clima romântico que aparentou no filme. Ao falar sobre os bastidores, ela elogiou seu amigo Leo. "Meu Deus, ele é um verdadeiro romântico, não é? Não é à toa que toda jovem do mundo queria ser beijada por Leonardo DiCaprio. [Só que] não foi tudo isso que dizem", revelou Winslet.

A atriz então explicou o motivo pelo qual a cena foi caótica por trás das câmeras. "Continuávamos fazendo esse beijo, e eu estava com muita maquiagem clara e tinha que fazer verificações de maquiagem — em ambos, entre as tomadas — e eu acabava parecendo que tinha chupado uma barra de chocolate caramelo após cada tomada porque a maquiagem dele saía em mim", detalhou ela.

Kate ainda explicou que ela e DiCaprio não conseguiram cooperar muito para fazer com que as coisas fluíssem e ainda falaram sobre o seu diretor super exigente. "Leo não conseguia parar de rir e tivemos que refazer umas quatro vezes porque [James Cameron] queria uma luz muito específica e os pores do sol mudavam onde estávamos", explicou.