John Travolta faz rara aparição com seus dois filhos em nova foto

John Travolta impressiona ao mostrar o quanto seus filhos já cresceram ao posar com eles para nova foto na chegada de 2025

O ator John Travolta celebrou a sua família em uma foto para celebrar o Ano Novo. O artista fez uma rara aparição com seus dois filhos, Ella Bleu, de 24 anos, e Benjamin, de 14 anos, em uma foto compartilhada em seu Instagram.

“Feliz ano novo da família Travolta”, disse ele, que já está com 70 anos de idade. Vale lembrar que Ella e Ben são frutos do casamento dele com Kelly Preston, que morreu em julho de 2020, aos 57 anos.

Hoje em dia, Ella Bleu trabalha como cantora. Ela se lançou como cantora em 2024 ao lançar um EP solo, chamado Colors of Love.

Além de Ella e Ben, John Travolta também foi pai de Jett, que morreu em 2009, aos 16 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por John Travolta (@johntravolta)

O que aconteceu com o filho de John Travolta?

O jovem Jett Travolta faleceu aos 16 anos em janeiro de 2009. Ele estava de férias com sua família nas Bahamas quando sofreu uma convulsão e bateu a cabeça na banheira do hotel. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Anos mais tarde, em 2020, John Travolta também perdeu a esposa. Kelly faleceu em julho de 2020 em decorrência de um câncer de mama. Ela estava com 57 anos.

John Travolta fez voto após morte de sua esposa

O ator John Travolta fez um voto de celibato após a morte de sua esposa, Kelly Preston, em 2020. Kelly faleceu devido a um câncer de mama, e segundo um amigo do ator, ele teria feito um voto de celibato após o trágico acontecimento.

Segundo o amigo do ator: "John ainda se considera casado e diz que permanecerá leal a Kelly até o dia em que morrer". Ele ainda acrescentou que o maior galã dos cinemas não chega nem a "olhar" para outras mulheres. Os outros amigos de John tentam o incentivar o ator a namorar e se relacionar com outras mulheres novamente, mas ele se recusa.

A fonte ainda conta: "Ele fala sobre Kelly constantemente. Suas vidas estavam tão entrelaçadas que é muito difícil para ele continuar. Kelly sempre será a única mulher para ele. É triste, mas ele fez um voto de celibato pelo resto de sua vida. Ele simplesmente não consegue pensar em se apaixonar novamente. Ele diz que seria uma traição à memória de Kelly".