Jennifer Lopez: Relembre os quatro divórcios da atriz

Tudo o que você precisa saber sobre os quatro divórcios da atriz Jennifer Lopez, que acaba de ficar solteira mais uma vez

A atriz e cantora Jennifer Lopez está solteira mais uma vez. Ela entrou na justiça dos Estados Unidos com o seu pedido de divórcio do casamento com o ator Ben Affleck, após dois anos de casamento. No entanto, eles foi o quarto divórcio dela, que já se separou de outros três homens. Relembre as histórias:

Ojani Noa - de 1997 a 1998

Jennifer Lopez e Ojani Noa se conheceram quando ele era garçom em um restaurante de Miami, nos Estados Unidos. Rapidamente, eles se aproximaram e se casaram em 1997. Porém, o romance durou pouco. Depois de 11 meses de união, eles se divorciaram em janeiro de 1998. Na época, ela disse: “É difícil para mim que os homens pelos quais me sinto atraída não vão para a frente. O meu marido, por exemplo, tem muito potencial e está fazendo suas coisas, mas, qualquer negócio que ele entre, ele não vai ganhar tanto dinheiro quanto eu. Isso é algo que ele precisa lidar, o que é difícil para alguém como ele”.

E completou: “Se você perguntasse para ele, ele iria preferir que eu ficasse em casa lavando os pratos e morando em um apartamento pequeno, com ele saindo para trabalhar. Em vez disso, eu ganho milhões de dólares por ano e moro em uma casa que eu pago”.

Além disso, depois da separação, Lopez chegou a contratá-lo para administrar um restaurante que ela abril, mas o negócio não deu certo e ela o demitiu. Com isso, ele entrou na justiça contra ela. E ela rebateu com uma decisão judicial de que ele não pode falar mal dela publicamente após ele lançar um livro sobre o romance deles.

Hoje em dia, Ojani Noa é personal trainer e faz vídeos nas redes sociais.

Cris Judd - de 2001 a 2003

Jennifer Lopez conheceu o dançarino Cris Judd no clipe da música Love Don’t Cost A Thing, de 2001. E eles se casaram no mesmo ano. Porém, a união também durou poucos meses. Nove meses depois do ‘sim’, eles se separaram e justificaram como “apenas não deu certo". O divórcio foi oficializado em 2003.

Hoje em dia, Judd promove workshops de dança, é coreógrafo e está casado desde 2009.

Marc Anthony - de 2004 a 2014

Marc Anthony é o pai dos filhos de Jennifer Lopez. Eles se conheceram em 1998, quando ele estava em um espetáculo na Broadway e eles ficaram amigos. O romance começou anos depois e eles se casaram em 2004 em uma cerimônia discreta.

Em 2008, eles se tornaram pais com o nascimento dos gêmeos Max e Emme. A separação aconteceu em 2011, mas o divórcio foi oficializado em 2014.

Marc é cantor e compositor, e já ganhou quatro prêmios Grammy.

Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck se conheceram quando faziam o filme Gigli, em 2002, mas ela era casada com o coreógrafo Cris Judd. Logo que ela se separou, os dois se aproximaram e se tornaram um dos casais queridinhos de Hollywood.

Os dois ficaram noivos em novembro de 2002, quando ele deu um anel de diamante rosa para ela. Porém, eles adiaram o casamento em setembro de 2003 por causa do alvoroço da mídia em cima da união deles. Então, eles cancelaram o noivado em janeiro de 2004, quando anunciaram a separação.

Anos depois, ela disse que eles se separaram por causa da pressão para serem um casal perfeito e a pressão da mídia pelo casamento. Com isso, eles acabaram ficaram abalados e se separaram.

Em abril de 2021, Ben e Jennifer se reaproximaram. Depois de uma troca de emails, eles voltaram a ser vistos juntos e confirmaram o namoro pouco depois. Dois meses depois, eles ficaram noivos e se casaram em julho de 2022 em uma cerimônia em Las Vegas. Em agosto do mesmo ano, eles fizeram outra cerimônia de casamento na Geórgia. Em maio de 2024, os rumores sobre uma crise no casamento começaram a surgir na imprensa internacional. Até que, em 20 de agosto de 2024 - no aniversário de 2 anos de casamento -, ela entrou com o pedido de divórcio na justiça.