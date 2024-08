Divisão dos bens: O que vai acontecer com a fortuna de Ben Affleck e Jennifer Lopez?

Jennifer Lopez e Ben Affleck acumularam o patrimônio de US$ 640 milhões. Será que eles tinham um acordo pré-nupcial? Saiba os detalhes

A separação de Ben Affleck e Jennifer Lopez está dando o que falar na imprensa mundial após ela ter entrado com o pedido de divórcio na justiça norte-americana. Com isso, um questionamento foi levantado: O que vai acontecer com a fortuna deles? Será que eles tinham um acordo pré-nupcial?

De acordo com o site Daily Mail, Jennifer e Ben acumularam a fortuna de US$ 640 milhões - cerca de R$ 3.4 bilhões - enquanto estavam juntos . Em seu pedido de divórcio, a atriz não citou nenhum acordo pré-nupcial que possa definir como será a divisão dos bens. Com isso, eles podem ter que dividir igualmente a fortuna que conquistaram desde o casamento.

Ainda em seu pedido de separação, a atriz informou a justiça que não quer pensão alimentícia e pediu que o juiz não dê este pedido para o ex-marido também. Além disso, uma fonte informou ao site RadarOnline que a atriz teria solicitado um inventário sobre tudo o que gastou durante o período do casamento, já que ela acredita que investiu mais nos gastos da família do que ele, que queria economizar a todo custo. “O alto custo de vida foi feito às custas dela. Ela pagou a maior parte da mansão de 60 milhões que eles compraram", disse uma fonte.

Um dos grandes patrimônios do ex-casal é uma mansão luxuosa em Beverly Hills, na Califórnia. O imóvel é avaliado em US$ 60,85 milhões, que foi adquirida por eles em 2023. O local tem 12 quartos e 24 banheiros, e já foi anunciada em um site de imobiliária para ser vendida.

Além disso, eles possuem os ganhos em dinheiro com os trabalhos que fizeram nos últimos anos e eles trabalharam ativamente. Ben Affleck atuou e dirigiu o filme Air e também esteve em Hypnotic, The Flash, The Accountant 2 e Fitness for the Prosecution. Além disso, ele também trabalhou como produtor executivo em outros filmes e também em projetos com a ex-esposa.

Por sua vez, Jennifer Lopez também teve vários trabalhos, como Shotgun Wedding, The Mother, This Is Me…Now, Atlas, Unstoppable, Kiss of the Spider Woman, The Godmother. E ela também é a produtora executiva da série Good Trouble.