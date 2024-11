Irmã de Jim Carrey morre e o marido lamenta: ‘Nunca esquecerei esta mulher’

Família do ator Jim Carey está de luto com a morte da irmã mais velha dela, Rita Carrey. Leia o depoimento emocionante do marido dela

A família do ator Jim Carrey está de luto. A irmã mais velha dele, Rita Carrey, faleceu na quinta-feira, 14, em sua casa. A morte dela foi anunciada por seu marido, Alex, em um depoimento comovente nas redes sociais.

“É com pesar e minha mais profunda tristeza, cercada por sua família e amigos, que Rita faleceu de forma pacífica e silenciosa em 14 de novembro de 2024”, disse ele.

E completou: “Viajamos pelo mundo e conhecemos muitas pessoas que consideramos amigas. Rita era minha melhor amiga, minha amante e minha linda esposa. Rita sempre teve uma alma amorosa e queria ajudar a todos, até mesmo estranhos”.

“Ela encheu o coração de todos de alegria a cada passo que dava e nunca esquecerei esta mulher linda e incrivelmente talentosa. Adeus, meu amor”, finalizou. Por enquanto, a causa da morte dela não foi divulgada.

Jim Carrey opinou sobre tapa de Will Smith no Oscar

Em 2022, Jim Carrey comentou em uma entrevista para um programa televisivo americano sobre o tapa de Will Smith no comediante Chris Rock na cerimônia do Oscar 2022, que aconteceu neste domingo, 27.

"Fiquei enjoado. Fiquei enjoado com os aplausos de pé. Senti que Hollywood é apenas covarde em massa. Eu realmente me senti como, 'Oh, esta é uma clara indicação que nós não somos mais o clube legal'", disse o comediante.

Jim Carrey ainda comentou sobre o fato de Chris Rock não ter acusado Smith por agressão. "Eu anunciaria nesta manhã que processaria Will por 200 milhões de dólares, porque este vídeo vai ficar para sempre. Vai ser onipresente. É um insulto que vai durar um bom tempo".

O astro do filme O Show de Truman ainda comentou na entrevista sobre o que achava que o ator que levou o Oscar de Melhor Ator neste dia 27, deveria ter feito. "Se você quiser gritar da plateia e desaprovar ou mostrar desaprovação ou dizer algo no Twitter ou qualquer coisa - você não tem o direito de subir no palco e bater no rosto de alguém porque eles disseram algo".