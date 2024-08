Halle Berry relembra ossos quebrados durante filmagens de filmes de ação

Halle Berry, famosa atriz de filmes de ação, comentou sobre os sacrifícios da profissão e revelou que já chegou a quebrar dez ossos durante filmagens

Halle Berry, famosa atriz de filmes de ação, é reconhecida por sua dedicação ao trabalho. Porém, em uma entrevista na Netflix, a artista revelou que a profissão exige muito sacrifício.

Halle relembrou que já teve dez ossos quebrados durante filmagens. "Braço quebrado, costelas quebradas duas vezes — duas costelas uma vez, três costelas outra — cóccix quebrado, dois dedos do pé e meu dedo médio", contou ela, que também revelou que já foi nocauteada três vezes.

Na entrevista, a famosa também comentou sobre experiências desafiadoras. Por exemplo, no filme Dark ela precisou prender a respiração por quase dois minutos e meio durante uma cena de mergulho. Já quando interpretava Storm nos filmes X-Men, Halle precisava ficar pendurada por cabos de aço. "Storm estava sempre no céu. Parecia que o cara tinha ido almoçar, foi o tempo que fiquei lá em cima", brincou ela.

O filme mais recente da atriz é The Union, que chega na Netflix no dia 16 de agosto. No longa, Halle Berry dá vida a Roxanne, uma agente secreta que recruta seu antigo namorado do ensino médio, Mike, interpretado por Mark Wahlberg, para uma missão de inteligência de alto risco.

Primeiro beijo

Halle Berry, conhecida pelo seu papel em Mulher-Gato e X-Men, e sua amiga Lindsay Flores, discutiram as experiências de seus primeiros beijos em um novo episódio da sua série no Instagram, Bad & Booshy.

Abordando a experiência, a atriz norte-americana de 57 anos revelou que o primeiro beijo foi com a sua melhor amiga na época: "Meu primeiro beijo foi com uma menina", disse a vencedora do Oscar. “Eu tinha um namorado chamado LaShawn Boyd e queria dar um beijo de língua nele”, lembrou.

A artista continuou contando os detalhes do momento: “Mas eu não sabia como beijar assim, então eu consegui que minha melhor amiga na época me mostrasse como beijar de língua, para que eu pudesse beijá-lo. Então ela veio até minha casa e me beijou por uns 30 minutos”, detalhou.

“Literalmente me mostrou como dar um beijo de língua em um menino. E então, na noite seguinte, eu beijei LaShawn Boyd de língua”, falou ela rindo.