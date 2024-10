Filha de John Amos diz que soube da morte do ator após 40 dias

Filha de John Amos, ator de 'Um Príncipe em Nova York', lamentou ter descoberto a notícia de morte do pai através da imprensa

Filha de John Amos, Shannon Amos revelou que soube da morte do pai somente após 40 dias. O ator de 'Um Príncipe em Nova York' faleceu aos 84 anos no dia 21 de agosto, mas a notícia só foi divulgada publicamente no início desta semana.

A declaração de Shannon foi feita na quarta-feira, 2, através das redes sociais. Em seu relato, ela lamentou ter tido conhecimento do ocorrido através da imprensa e pediu para que as pessoas continuassem orando pela família.

"Estamos devastados e ficamos com muitas perguntas sobre como isso aconteceu, sabendo disso pela mídia como muitos de vocês. Este deveria ser um momento de honrar e celebrar sua vida, mas estamos lutando para navegar na onda de emoções e incertezas que cercam sua morte. Ainda assim, há alguma aparência de paz em saber que meu pai está finalmente livre", declarou a filha de John Amos.

A notícia da morte do ator foi anunciada por seu outro filho, Kelly Christopher. De acordo com a revista 'People' e o site 'TMZ', Amos morreu em decorrência da insuficiência cardíaca congestiva no dia 21 de agosto de 2024 às 17h18, em um hospital da Califórnia, Estados Unidos. A certidão de óbito informou que não teve outras condições médicas que influenciaram no falecimento e que não foi feita a autópsia.

O corpo de John Amos foi cremado em 30 de agosto, nove dias depois de sua morte. No anúncio sobre o falecimento, não houve explicação sobre o tempo entre a data de sua partida e o anúncio oficial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shannon Amos | Health & Wellness | Retreats (@officialshannonamos)

Filhos de John Amos possuíam conflitos

Nos últimos anos, as desavenças entre os familiares do ator John Amos veio a público. Tudo começou quando a filha do astro acusou o irmão, Kelly, de não cuidar adequadamente da saúde do pai.

Em junho de 2023, Shannon Amos publicou um relato informando que John era "vítima de abuso de idosos e exploração financeira" por parte do irmão. Na época, tanto o ator quanto o filho, Kelly Christopher, negaram as acusações.

O Departamento de Polícia de Los Angeles chegou a investigar o caso, mas o encerrou por falta de provas. Em meio ao conflito, Kelly Christopher chegou a ser preso por supostamente enviar mensagens ameaçadoras à irmã.