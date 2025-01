Estatueta do Oscar que poderia ser de Fernanda Montenegro virou peso de porta para atriz vencedora

Gwyneth Paltrow voltou a repercutir na web após revelar que usa seu Oscar como peso de porta; Atriz disputou o prêmio com Fernanda Montenegro

Durante uma entrevista ao canal da Vogue em outubro de 2023, Gwyneth Paltrow revelou que utilizava sua estatueta do Oscar como peso de porta. A atriz conquistou o prêmio de Melhor Atriz em 1999, quando disputou o título com Fernanda Montenegro. Com a indicação de Fernanda Torres nesta quinta-feira, 23, a declaração voltou a repercutir nas redes sociais. Relembre o ocorrido.

Na entrevista, Paltrow caminhava pelo jardim de sua casa enquanto respondia algumas perguntas. Em determinado momento, o repórter apontou a câmera para o chão, onde a estatueta estava apoiada. "Que belo prêmio da Academia", comentou. A atriz, em tom descontraído, respondeu: "É meu peso de porta. Funciona perfeitamente."

A estatueta foi conquistada pelo desempenho de Paltrow em Shakespeare Apaixonado, que concorria com Fernanda Montenegro, indicada por sua atuação em Central do Brasil. Apesar das críticas geradas pelo comentário, um representante da atriz explicou à Variety que a fala foi apenas uma brincadeira.

Confira o momento:

⏯️ Gwyneth Paltrow usa estatueta do Oscar que disputou com Fernanda Montenegro em 1999 como peso de porta. pic.twitter.com/dWze3ZJtin — Metrópoles (@Metropoles) October 10, 2023

Fernanda Montenegro vibra com indicação de Fernanda Torres ao Oscar

A atriz Fernanda Montenegro está muito feliz ao ver sua filha, a atriz Fernanda Torres, ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 2025. A notícia foi divulgada nesta quinta-feira, 23, e agitou os brasileiros com o momento histórico. Com isso, a veterana de 95 anos divulgou um texto emocionante para celebrar a conquista da herdeira.

Em seu Instagram, ela escreveu um texto em seu nome e também do pai da filha, o falecido Fernando Torres (1927-2008).

“Eu, Fernanda Montenegro, e Fernando Torres - onde quer que ele esteja - estamos felizes e realizados, em estado de Aleluia pelas indicações de Fernanda Torres e Walter Salles ao importante prêmio do Oscar. Um ganho cultural para o Brasil. Meu coração de mãe em estado de Graça”, disse ela. Veja a publicação!

