Não é Fernanda? Internautas se surpreendem com nome de registro de Fernanda Montenegro

Nesta quinta-feira, 23, internautas ficaram surpresos ao descobrir que Fernanda Montenegro não é o nome de registro da atriz; descubra qual é

Após a indicação de Fernanda Torres ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Atriz por Ainda Estou Aqui, os holofotes estão voltados para a talentosa família Torres-Montenegro. Nesta quinta-feira, 23, muitos internautas ficaram surpresos ao descobrir que a consagrada veterana, na verdade, se chama Arlette e não Fernanda Montenegro.

"Como assim mãe e filha não têm o mesmo nome?", perguntou um fã das artistas.

Para quem não sabe, Fernanda Montenegro foi registrada como Arlette Pinheiro Monteiro ao nascer. Quando se casou com o ator Fernando Torres (1927-2008), na década de 1950, passou a incorporar o sobrenome do marido ao seu registro civil. No entanto, como atriz, ela escolheu adotar o nome artístico de Fernanda Montenegro.

Antes de alcançar o sucesso na atuação, ela trabalhava como locutora de rádio e radioatriz na Rádio MEC - onde começou a trabalhar aos 15 anos de idade - e utilizava seu nome de batismo. “Eu era a locutora Arlette Pinheiro. Aí inventei esse nome [Fernanda Montenegro] para usar como atriz."

Em relação à tradição familiar de nomes, Fernanda Torres, filha da veterana, já comentou sobre a repetição na família. "Eles fizeram essa loucura de me dar o mesmo nome. Meu pai me deu o nome dele, uma coisa estranhíssima", disse ao Roda Viva, em 2024.

Assista uma explicação de Fernanda Montenegro sobre seu nome artístico:

Inclusive a Fernanda Montenegro explicando o motivo desse nome artístico é maravilhoso pic.twitter.com/PD0j9lCNRF — Angélica (@Angelicacrd) May 30, 2024

Fernanda Montenegro vibra com indicação de Fernanda Torres ao Oscar

A atriz Fernanda Montenegro está muito feliz ao ver sua filha, a atriz Fernanda Torres, ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 2025. A notícia foi divulgada nesta quinta-feira, 23, e agitou os brasileiros com o momento histórico. Com isso, a veterana de 95 anos divulgou um texto emocionante para celebrar a conquista da herdeira.

Em seu Instagram, ela escreveu um texto em seu nome e também do pai da filha, o falecido Fernando Torres (1927-2008).

“Eu, Fernanda Montenegro, e Fernando Torres - onde quer que ele esteja - estamos felizes e realizados, em estado de Aleluia pelas indicações de Fernanda Torres e Walter Salles ao importante prêmio do Oscar. Um ganho cultural para o Brasil. Meu coração de mãe em estado de Graça”, disse ela.

