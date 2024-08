É Assim Que Acaba: Motivos da briga de Blake Lively e Justin Baldoni

Fontes revelaram os motivos do desentendimento de Blake Lively e Justin Baldoni, que protagonizam juntos o filme É Assim Que Acaba

Recentemente, estreou nos cinemas o filme É Assim Que Acaba, baseado no livro de mesmo nome escrito por Colleen Hoover. O longa é protagonizado por Blake Lively e Justin Baldoni, mas parece que a relação entre eles nos bastidores não era nem um pouco amistosa.

Nesta quarta-feira, 14, fontes informaram ao site TMZ alguns motivos para o desentendimento. A principal causa diz respeito à uma cena em que Ryle, interpretado por Justin, levanta Lily Bloom, interpretada por Blake. Justin, que já revelou ter problemas nas costas, perguntou ao treinador de Blae Lively o peso da atriz e como ajustar seu treino para evitar possíveis lesões.

Blake considerou o comentário como gordofóbico, principalmente pelo fato de que ela deu à luz ao seu quarto filho com Ryan Reynolds em fevereiro de 2023. Outro motivo foi uma cena de beijo entre os atores. De acordo com fontes, Blake afirmou que Justin prolongou o gesto mais do que o necessário.

Blake Lively, Colleen Hoover e outros membros da equipe do filme deixaram de seguir Baldoni nas redes sociais. O ator tem participado da divulgação do filme, mas quase não interage com os colegas.

Segredo do casamento

Blake Lively e Ryan Reynolds são um dos casais mais famosos de Hollywood. Os atores se casaram em 2012 e são pais de James, de nove anos, Inez, de sete, Betty, de quatro anos, e Olin, de um aninho.

Em entrevista para a revista People, a atriz revelou o que mantém o casamento aceso mesmo depois de tanto tempo. “Quando eu e o meu marido ficamos juntos, ele me mandava um buquê de flores toda semana. Ele sempre mandava junto um cartão, com uma frase sobre algo que tinha acontecido aquela semana. Algo engraçado ou emocionante que um dos dois disse”, disse ela.

Blake revelou que sempre achou a prática muito romântica. “Era só uma fala da semana. Era algo lindo, romântico. É por isso que temos 4000 filhos", brincou ela.

Atualmente, Ryan Reynolds está nos cinemas como o protagonista do filme Deadpool & Wolverine. Já Blake Lively acaba de estrear o romance É Assim Que Acaba, baseado no livro de mesmo nome escrito por Colleen Hoover.