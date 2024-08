Blake Lively revela segredo do longo casamento com Ryan Reynolds

Blake Lively revelou o segredo do longo casamento com Ryan Reynolds. Os atores se casaram em 2012 e são pais de quatro filhos

Blake Lively e Ryan Reynolds são um dos casais mais famosos de Hollywood. Os atores se casaram em 2012 e são pais de James, de nove anos, Inez, de sete, Betty, de quatro anos, e Olin, de um aninho.

Em entrevista para a revista People, a atriz revelou o que mantém o casamento aceso mesmo depois de tanto tempo. “Quando eu e o meu marido ficamos juntos, ele me mandava um buquê de flores toda semana. Ele sempre mandava junto um cartão, com uma frase sobre algo que tinha acontecido aquela semana. Algo engraçado ou emocionante que um dos dois disse”, disse ela.

Blake revelou que sempre achou a prática muito romântica. “Era só uma fala da semana. Era algo lindo, romântico. É por isso que temos 4000 filhos", brincou ela.

Atualmente, Ryan Reynolds está nos cinemas como o protagonista do filme Deadpool & Wolverine. Já Blake Lively acaba de estrear o romance É Assim Que Acaba, baseado no livro de mesmo nome escrito por Colleen Hoover.

Vestido luxuoso

Um clássico! Blake Lively atraiu todos os olhares no "tapete rosa" na estreia de É Assim Que Acaba, para seu look na terça-feira, 06, em Nova York. Isso porque a atriz reutilizou o vestido icônico usado por Britney Spears em 2002, em Milão.

A atriz posou em uma peça de tule semitransparente usado pela princesa do pop há (pasmem!) 22 anos. A peça é uma criação de Donatella Versace e foi exibido por Britney em 2003, no desfile de Primavera/Verão 2003 da grife italiana.

No entanto, Blake não precisou gastar uma fortuna para conseguir a peça original. De acordo com o TMZ, a loira gastou US$10 mil (cerca de R$56 mil) na compra do modelito. Segundo fontes do site, Blake adquiriu o vestido na Tab Vintage, uma loja em Los Angeles especializada em roupas vintage. O acervo postou a roupa nas redes sociais, mas não incluiu o preço. Contudo, quando Blake perguntou o valor, ela ficou surpresa e simplesmente teve que ver a peça ao vivo.

Os insiders afirmaram que ela comprou o vestido há cerca de seis meses e estava esperando o momento perfeito para usá-lo. Apesar de ter feito algumas pequenas alterações, Blake não mudou o comprimento da roupa. Ela, inclusive, foi elogiada pela própria Britney, que disse aos contatos do portal ter ficado "lisonjeada", achado uma "homenagem legal" e que a atriz estava "adorável".