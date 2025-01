Dan Stulbach vibra com indicações de Ainda Estou Aqui ao Oscar: ‘Um aval enorme ao talento’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Dan Stulbach, que está no elenco de Ainda Estou Aqui, comemora indicações do filme brasileiro ao Oscar 2025

As três indicações de Ainda Estou Aqui ao Oscar 2025 – melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz para Fernanda Torres (59) – foram muito celebradas no Brasil durante toda esta quinta-feira, 23. Não faltou quem ficasse feliz com o grande feito deste filme brasileiro, também protagonizado por Selton Mello (52) e dirigido por Walter Salles (68). Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Dan Stulbach (55), que está no elenco da produção, vibra com o fato histórico. "Um aval enorme ao talento", destaca.

Na obra, Stulbach interpreta Bocaiuva Cunha, conhecido como Baby, que na trama é um dos amigos próximos de Rubens Paiva, representado por Selton Mello. “Que alegria imensa pelas pessoas, pelo amor com que tudo foi feito, a sensibilidade do Walter e o que pode significar para o cinema brasileiro, com visibilidade e possibilidade de mais investimento e um cuidado maior com a nossa cultura. Um aval enorme ao talento”, diz o artista.

Ainda Estou Aqui foi indicado à principal categoria do Oscar 2025: o de Melhor Filme. É a primeira vez na história que um longa brasileiro, original Globoplay, disputa a maior categoria da premiação. O evento acontece em 2 de março, em Los Angeles, com apresentação de Conan O'Brien (61).

Fernanda Torres concorre ao Oscar, 26 anos após a indicação de sua mãe, Fernanda Montenegro (95), por Central do Brasil (1998), também dirigido por Walter Salles. Foi a última vez em que o Brasil apareceu em categorias de atuação.

‘COISA INIMAGINÁVEL’

Horas depois da indicação se tornar pública, Fernanda Torres se pronunciou, por meio de um vídeo publicado no Instagram, sobre sua indicação ao Oscar 2025. Com a voz trêmula e emocionada, ela fez seus agradecimentos e falou da alegria de ser indicada a premiação como sua mãe no passado.

"Queridos, não tenho nem o que falar. Eu queria agradecer, claro, ao Walter e a generosidade que ele teve comigo nesse filme. O fato do nosso filme estar indicado não só para Filme de Língua Estrangeira, mas Melhor Filme do Ano… Isso é uma coisa inimaginável”, disse ela.

E completou: "Queria agradecer a equipe toda, minha família do filme, meus filhos no filme, ao Selton, a toda a equipe. Foi um filme que a gente fez na felicidade. Acima de tudo, eu quero agradecer e homenagear essa mulher extraordinária, chamada Eunice Paiva, que está por trás disso tudo, que é a geradora disso tudo, e ao Marcelo Paiva, que escreveu o livro extraordinário e nos possibilitou fazer esse filme”.

"Eu jamais vou esquecer, é uma coisa histórica, é uma coisa emocionante para mim pela minha mãe ter estado nesse lugar 25 anos atrás, pelas mãos do Walter. E também pelo que isso significa para o cinema brasileiro, a cultura brasileira, um filme falado em português. Estou muito emocionada e muito surpresa. Queria dizer que eu amo o Brasil. Estou muito orgulhosa de uma história brasileira fazer sentido no mundo e nos trazer essa alegria, não só para mim, pro Walter e todo mundo envolvido nesse filme, como para o país inteiro. Um beijo imenso, estou muito feliz, muito assustada, muito orgulhosa e viva Eunice Paiva”, finalizou.

FERNANDA MONTENEGRO

Quem está festejando muito com a ótima notícia é a atriz Fernanda Montenegro. A veterana divulgou um texto emocionante para celebrar a conquista da herdeira. No Instagram, ela escreveu prestou uma homenagem à filha em seu nome e também em nome do pai de Torres, o ator Fernando Torres (1927-2008).

“Eu, Fernanda Montenegro, e Fernando Torres - onde quer que ele esteja - estamos felizes e realizados, em estado de Aleluia pelas indicações de Fernanda Torres e Walter Salles ao importante prêmio do Oscar. Um ganho cultural para o Brasil. Meu coração de mãe em estado de Graça”, disse.

GLOBO DE OURO

A atriz Fernanda Torres foi a vencedora da categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025. Ela conquistou o prêmio internacional por sua interpretação de Eunice no filme Ainda Estou Aqui. No palco, ela fez um discurso de agradecimento e citou sua mãe, que já foi indicada ao prêmio no passado.

"Meu Deus, eu não preparei nada, porque eu não sei se eu estava pronta. Isso foi um ano incrível para os desempenhos de atrizes, tantas atrizes aqui que eu admiro tanto. E, claro, eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter. E, é claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe, vocês não têm ideia, ela estava aqui há 25 anos, e isso é uma prova que a arte dura na vida, até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva passou e com tanto problema hoje em dia no mundo, tanto medo, esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esses. Então, para a minha mãe, para a minha família, para os meus filhos e para todos, muito obrigada ao Globo de Ouro", falou a artista.

