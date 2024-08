Conheça as filhas de Matt Damon; ator faz rara aparição com a família

Quem são as filhas de Matt Damon? Ator é pai de três adolescentes, que surgiram em rara aparição com o pai

O ator Matt Damon é um pai coruja! Nesta semana, ele fez uma rara aparição com suas três filhas, Isabella, de 18 anos, Gia, de 15 anos, e Stella, de 13 anos, frutos do casamento com Luciana Barroso. Além disso, ele ainda surgiu ao lado da enteada, Alexia, de 24 anos, fruto de relacionamento anterior de Luciana.

A família fez uma rara aparição lado a lado durante a première do filme Os Provocadores em um cinema de Nova York, nos Estados Unidos. O artista é muito discreto com sua vida pessoal e evita aparecer publicamente com as filhas e a esposa.

Vale lembrar que Matt e Luciana estão juntos desde 2005. Eles se conheceram no ano de 2003. Na época, ela trabalhava como bartender e ele estava em meio às gravações de Ligado Em Você. Ela já era mãe de Alexia, que tinha 4 anos de idade, e foi criada como filha de Matt. Em uma entrevista, Luciana falou sobre a chegada de Matt em sua vida. "Eu disse: 'tenho uma filha de quatro anos e não vou a lugar nenhum'. E isso foi uma das coisas que ele amou, eu ter uma filha. Ele disse: 'Eu amo que você seja mãe e esta é a sua prioridade. Alguns caras seriam diferentes, podiam pensar que era complicado, mas para ele não foi", disse ela.

Quando ele teve sua primeira filha, a vida mudou. Ele contou que dedicava sua vida aos filmes e ao trabalho, e demorava para voltar para casa. Porém, com uma bebê em casa, a prioridade dele era trabalhar e voltar para casa para ficar com a família.

Veja a foto de Matt Damon com as filhas, a enteada e a esposa:

Alexia Barroso, Isabella Damon, Gia Damon, Matt Damon, Luciana Barroso e Stella Damon - Foto: Getty Images